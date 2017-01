Putin: ei ole usutav, et maailma kauneimate naistega suhtlev Trump tormas Moskvas prostituutide juurde

Venemaa presidendi Vladimir Putini sõnul ei olnud Donald Trumpil Moskvat külastades mingit põhjust kohtuda prostituutidega, kuna ilukonkursse korraldav mees suhtles igapäevaselt maailma kauneimate naistega.

"Trump, kui ta käis Moskvas - aga ma isegi ei mäleta, millal see oli, mõni aasta tagasi - ei olnud mingi poliitiline tegelane, me isegi ei teadnud, et tal on poliitilised ambitsioonid," sõnas Putin täna pressikonverentsil.

"Ta oli lihtsalt ärimees, üks Ameerika rikkamaid inimesi. Mis, kas keegi arvab, et meie eriteenistused jooksevad iga Ameerika miljardäri järel? Loomulikult mitte, see on lihtsalt täielik jama," sõnas Venemaa president.

"Teiseks - Trump saabus ja kohe jooksis Moskva prostituutidega kohtuma. Ta on täiskasvanud inimene ja peale selle inimene, kes on palju aastaid tegelenud ilukonkursside korraldamisega. Ta suhtles maailma kõige kaunimate naistega. Mul on raske endale ette kujutada, et ta tormas hotelli kohtumaks meie tütarlastega, kel on madal sotsiaalne vastutustunne."

USA väljaanne BuzzFeed kirjutas, et Vene eriteenistused kogusid Donald Trumpi Moskva-visiidi ajal tema kohta kompromiteerivaid materjale, muuhulgas väideti, et Trump kutsus enda juurde hotelli prostituute.