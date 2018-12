Putin ähvardab: kui USA tuumaleppest loobub, hakkab Venemaa võidurelvastuma

Trump ütles juba oktoobris, et leppest loobutakse. Välisminister Mike Pompeo aga pani sel nädalal paika konkreetse ajakava: ta märkis, et Ühendriigid lahkuvadki 60 päeva pärast keskmaa tuumajõudude (INF) lepingust, kui Venemaa ei hakka lepingu tingimusi täitma. Lepingus on nimelt kirjas, et keelatud on raketid, mille laskeulatus on 500 kuni 5500 kilomeetrit. USA ametnike sõnul võttis Venemaa lepet rikkudes kasutusse uue maismaalt välja lastava keskmaaraketi Novator 9M729 (alliansis tuntud kui SSC-8), mis võimaldab rünnata NATO riike väga lühikese etteteatamisega.

The Guardian kirjutab, et täna ähvardas Putin võidurelvastumisega, kui USA neid reeglite rikkumises süüdistab ja varasemast leppest taganeb. "Paistab, et me Ameerika partnerid arvavad, et olukord on nii drastiliselt muutunud, et USA tahab ise võimsamaid relvi, kui lepinguga lubatud," arutles ta, et see olla põhjus, miks leppest taganetakse. "Mis vastuse saame anda? Lihtne: teeme sama," viitas ta võidurelvastumisele.

Trump ütles oktoobrist, et Venemaa on lepet "juba aastaid rikkunud", mistõttu kavatseb ta "selle lõpetada". "Ma ei tea miks president Barack Obama ei pidanud selles osas läbirääkimisi või ei lahkunud sellest. Me oleme neil lasknud relvi luua, aga meil endil ei ole see lubatud," selgitas president Trump oma otsust ajakirjanikele.

USA sõlmis toonase Nõukogude Liiduga märgilise kesktegevusraadiusega tuumarelvade leppe (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty - INF) ajal, mil võimul oli president Ronald Reagan.