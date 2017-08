Putin: 2018. aastal kärbitakse riigikaitsekulusid, mis aga ümbervarustamise plaanides ei kajastu

2018. aasta föderaaleelarve näeb ette riigikaitsekulude kärpimist, aga see ei kajastu armee ja laevastiku ümbervarustamise plaanides, teatas Venemaa president Vladimir Putin töökohtumisel riigiduuma Ühtse Venemaa fraktsiooni esimehe Vladimir Vassiljeviga.

„Ma tahan meelde tuletada, et järgmise aasta eelarve märgatavat kokkuhoidu nähakse ette muuseas riigikaitseparagrahvide arvelt. See ei ole seotud meie plaanide kärpimisega armee ja laevastiku ümbervarustamisel. Me täidame riikliku riigikaitsetellimuse ja teeme uue programmi,“ ütles Putin RIA Novosti vahendusel.

Putini sõnul tuleb väga tähelepanelikult läbi vaadata küsimused, mis kerkivad riigi peamise finantsdokumendi ettevalmistamisel riigiduumas.

„See puudutab riigikaitset, julgeolekut, see puudutab majandust, majanduse toetamist, sotsiaalsfääri, tervishoidu, töötasu ja kodanike sissetulekute taset, eriti eelarvelises sfääris kodanike niinimetatud „kindlaks määramata“ kategooriate osas. Palun sellele tähelepanu pöörata,“ ütles Putin.