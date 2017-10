Puigdemont viibib advokaadi sõnul Belgias, varjupaiga taotlemist ei välistata

Kataloonia tagandatud president Carles Puigdemont viibib tema seal palgatud advokaadi Paul Bekaerti sõnul Belgias. Bekaert väidab, et Puigdemont ei tegele enese varjamisega, kuid ei välista, et ta võib varjupaika taotleda.

Hispaania peaprokurör taotles eile Puigdemontile ja teistele Kataloonia valitsuse tagandatud liikmetele mässusüüdistuste esitamist, vahendab BBC News.

Bekaerti sõnul viibib Puigdemont praegu Brüsselis.

„Tal on täielik õigus siin olla, tema vastu ei ole hetkel midagi,” ütles Bekaert flaami ringhäälingule. Küsimusele, kas Puigdemont kavatseb Belgias varjupaika taotleda, vastas Bekaert: „Me hoiame kõiki võimalusi avatuna – midagi pole otsustatud.”

Belgia immigratsiooniminister Theo Francken ütles nädalavahetusel, et varjupaigataotlus ei ole „ebarealistlik”, kuid peaminister Charles Michel teatas hiljem, et see ei ole absoluutselt päevakorral.

Separatistliku uue flaami alliansi (N-VA) liige Francken ütles eelmisel nädalal, et Kataloonia ministrid võivad Belgiast varjupaika paluda, ning lisas, et kahtleb, kas nende üle Hispaanias õiglaselt kohut mõistetakse.

Belgia poliitikakommentaatorid on pakkunud, et Franckeni varasemaid avaldusi võib vaadelda kutsena Belgias varjupaika taotleda.

Hispaania meedia teatas eile, et Puigdemont kohtus Brüsselis flaami poliitikutega. Telejaama La Sexta teatel on koos Puigdemontiga Brüsselis viis tagandatud ministrit: Meritxell Serret, Antoni Comín, Dolors Bassa, Meritxell Borràs ja Joaquim Forn.