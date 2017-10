Puigdemont ja teised Kataloonia tagandatud valitsuse liikmed on teadete kohaselt Belgias

Barcelona ajaleht La Vanguardia kirjutab, et Kataloonia tagandatud president Carles Puigdemont ei viibi enam Kataloonias ega Hispaanias.

La Vanguardia teatel on Puigdemont koos teiste Kataloonia valitsuse tagandatud liikmetega Belgias.

Ajalehe El Periódico teatel on Puigdemont Brüsselis, et kohtuda flaamide juhtidega.

Puigdemonti visiidi on väidetavalt korraldanud Kataloonia valitsuse samuti tagandatud esindaja Brüsselis Amadeu Altafaj.

Belgia valitsuse immigratsiooniminister on teatanud, et on valmis Puigdemontile varjupaiga andma, kuid peaminister Charles Michel eitas seda.

Hispaania siseministeeriumi allikad teatasid El Periódicole, et ei ole Puigdemonti Brüsselis viibimise pärast mures, sest neid huvitab praegu rohkem see, et ta ei oleks Kataloonia valitsuse hoones.