Pühapäeval noarünnakus rängalt viga saanud Gdański linnapea Pawel Adamowicz suri

Intsident leidis aset heategevusüritusel, kus koguti raha lastehaiglatele. Linnapea oli laval, kui sinna ronis ka üks võõras mees, kes teda noaga südamepiirkonda lõi. 53-aastane Adamowicz viidi haiglasse, tema seisund oli üliraske.

Sündmusest levivatelt videotelt on näha, kuidas kurjategija pärast linnapea noaga löömist lavale jääb ja karjub, et ta on pidanud ebaõiglaselt istuma vangis, kus teda piinati. "Adamowicz on surnud!" kõlas ta suust hüüatus.

Linnapeale tehti viis tundi kestnud operatsioon. Ta seisund oli üliraske ning ta püsis elus vaid tänu sellele, et oli juhtmetega masinate külge aheldatud. Paraku ei pidanud ta süda vastu, ta suri.

Pussitajaks oli 27-aastane kohalik noormees, keda ka varem kriminaalkorras karistatud.

Pawel Adamowicz oli Gdański linnapea juba aastast 1998. Ta oli avalikult avaldanud arvamust, et toetab samasoolisi paare ning rahvusvähemusi.

Vaid hetk enne pussitamist oli Adamowicz postitanud lavalt Instagrami foto valgete tulede merest publiku seas.