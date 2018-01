Prokurör: Taani allveelaevaehitaja Peter Madsen sidus Rootsi ajakirjaniku Kim Walli kinni ja piinas teda

Taani leiutaja ja allveelaevaehitaja Peter Madsen aheldas temaga koos allveelaevaga merele läinud Rootsi ajakirjaniku Kim Walli kinni ja piinas teda kuni surmani, väidab prokurör täna avalikustatud süüdistuses.

Madsen oli mõrva ette valmistanud, kui ta 2017. aasta 10. augustil Walli oma allveelaevaga Kopenhaagenist Örensundi väinale viis, teatab Rootsi ajaleht Sydsvenskan.

Süüdistuse järgi võttis Madsen kaasa mitmeid tööriistu. Prokurör usub nüüd, et teab, milline nägi välja Walli viimane võitlus elu eest. Süüdistuse järgi sidus Madsen Walli kinni ja vägivallatses tema kallal, kuni lõpuks tappis ta kas kägistades või kõri läbi lõigates.

Nädal tagasi esitati Madseni-vastane süüdistus Taani kohtule. Madsenit süüdistatakse Walli tapmises allveelaeval Öresundi väinal 2017. aasta 11. augustil.

Prokurör nõuab Madsenile eluaegset vanglakaristust. Kohtupsühhiaatriline ekspertiis, mis valmis detsembris, näitab, et Madsen on piisavalt terve, et vanglakaristust kanda.