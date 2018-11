Prokuratuur: Vene massimõrvaril olid vanglas lisaks muudele hüvedele „pikad kohtumised kõrvaliste naistega”

Venemaa peaprokuratuuri ametliku esindaja Aleksandr Kurennoi sõnul tunnistati Tsepovjaz Amuuri oblasti kolooniasse number 3 saabudes gupiviisiliste provokatsioonide korraldamisele kalduvaks isikuks, kuid viidi mõne aja pärast alusetult üle kergendatud kinnipidamisrežiimile. Lisaks sellele võis Tsepovjaz nii päeval kui öösel koloonia territooriumil ringi käia ja oli tegelikkuses väljaspool Venemaa Föderaalse Karistuste Täideviimise Teenistuse (FSIN) töötajate kontrolli, vahendab Raadio Vabadus.

Mitu korda kuus tõi tundmatu mees Tsepovjazile saadetisi, mille eest sai Tsepovjazi sugulastelt raha. Tsepovjazile toodi toorest liha ja mobiiltelefone, mis on koloonias keelatud. Lisaks sellele lubas koloonia juhtkond Tsepovjazile korduvalt pikki, kuni kolm tundi kestnud kohtumisi kõrvaliste naistega. Kurennoi märkis, et vangidele on lubatud kuni kolm pikemat kohtumist aastas, aga ainult sugulastega.

Venemaa uurimiskomitee alustas varem kriminaaljuurdlust Amuuri oblasti koloonia number 3 personali üle. FSIN-i töötajaid kahtlustatakse ametivolituste ületamises. Sealjuures kontrolliti kolooniat viimase aasta jooksul kaks korda, aga mingeid rikkumisi ei avastatud.