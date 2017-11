Pressiteenistuse teatel ei ole „Luganski rahvavabariigi” juht siiski põgenenud ja viis läbi nõupidamise

Niinimetatud Luganski rahvavabariigi juht Igor Plotnitski ei ole Venemaale põgenenud ja viis täna hommikul läbi valitsuse nõupidamise, teatas Plotnitski pressiteenistus ajalehele Novaja Gazeta.

Nõupidamisel osalesid selle teate järgi administratsiooni juht Irina Teitsman, siseministeeriumi valitsuse julgeolekuteenistuse ülem Jevgeni Seliverstov ja Luganski rahvavabariigi riikliku teleraadiokompanii juht Anastassia Šurkajeva, vahendab UNIAN.

„Luganski rahvavabariigi” siseminister Igor Kornet, kes keeldub oma tagandamisotsusele allumast, süüdistas neid isikuid varem diversiooni- ja luuretegevuses Ukraina heaks.

Administratiivhooned Luganski kesklinnas on jätkuvalt Kornetile lojaalsete siseministeeriumi jõudude ja „Donetski rahvavabariigist” saabunud relvastatud üksuste kontrolli all. Luganski rahvavabariigi niinimetatud jõustruktuurid on aga neutraalsed.

Rühmitus Informatsiooniline Vastupanu teatas varem, et Luganski kesklinn on üleujutatud Vene sõjaväelaste ja erafirmade palgasõduritega, kellele on antud käsk olukorda kontrollida ja mitte lasta sel teravneda.

Ukraina siseministeeriumi kommunikatsiooniosakonna direktor Artem Ševtšenko teatas varem, et Plotnitski on Venemaale põgenenud.