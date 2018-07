Press Association: politsei tuvastas Skripalide mürgitamises kahtlustatavad

Briti politsei on tuvastanud endise topeltagendi Sergei Skripali vastase novitšokirünnaku toimepanemises kahtlustatavad, teatas Briti uudisteagentuur Press Association.

Politsei usub, et Skripali ja tema tütre Julia mõrvakatses Inglismaal Salisburys osales mitu venelast ning otsitakse rohkem kui üht kahtlusalust, teatas Press Association Guardiani vahendusel.

„Uurijad usuvad, et on tuvastanud novitšokirünnaku kahtlustatavad toimepanijad valvekaamerate abil ning on seda kontrollinud selle aja paiku riiki sisenenud inimeste andmete järgi. Nad on kindlad, et need on venelased,” ütles juurdlusega kursis olev allikas Press Associationile.

Täna peaks algama samuti novitšokiga kokku puutunud 44-aastase Dawn Sturgessi surma uurimine. Politsei oletab, et mürk oli pärit samast partiist, mida kasutati Skripalide mõrvakatses märtsis.

Sturgessi partner, 45-aastane Charlie Rowley sai samuti novitšokimürgituse, kuid kergema.

Arvatakse, et Sturgess puutus kokku vähemalt kümme korda suurema koguse mürgiga kui Skripalid.

Uurijad töötavad teooriaga, et aine oli minema visatud parfüümipudelis, mille Sturgess ja Rowley leidsid Salisbury kesklinna pargist või kuskilt mujalt, ning Sturgess pritsis novitšokki otse oma nahale.

Politsei leidis pudeli Rowley kodust Amesburyst.