PRESIDENT TUNNUSTAB | Timo Soini ohverdas Soome valitsuse päästmiseks poliitkarjääri

Kui Põlissoomlased 2011. aasta valimistel kolmandaks tulid ja partei tollane juht Timo Soini Soome populaarseimaks poliitikuks kerkis, väljendati mitmel pool kartust, et parempopulistid hakkavad hakkavad riiki Euroopast välja pukseerima. Neli aastat hiljem sai Soinist välisminister Juha Sipilä valitsuses, kuid kartused kinnitust ei leidnud.

Kuigi Soini on endiselt skeptiline näiteks euroliidu rahapoliitika suhtes, toetab ta ühemõtteliselt liitu jäämist ja peab EL-i üheks paremaks algatuseks kaitsekoostöö parandamist. „Peaksime olemasolevaid institutsioone parandama, mitte neid lõhkuma,” ütleb Soini. Aasta eest ajakirjas Diplomaatia ilmunud arvamusloos rõhutas Soini, et Soome jagab EL-is Eesti prioriteete – eriti digivabaduse ja -majanduse osas - ning koostöö tihendamine on mõlema huvides. „Soome ja Eesti jagavad samu väärtusi ja seisavad silmitsi samade väljakutsetega,” märkis ta. Muu hulgas toetab Soome meie pürgimist ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks.

" Isesisev Eesti on edulugu, mille eest veljesrahvas pälvib meie sügava austuse."

Timo Soini 22.08.2016 — Saatkond Soomes (@SaatkondSoomes) August 22, 2016

Erinevalt põlissoomlaste praegusest juhtkonnast on Soinil selge seisukoht ka NATO suhtes: Soomele peab jääma võimalus alliansiga ühineda, ehkki praegu pole selline vajadus päevakorras. „Soome saab NATO üle veel arutleda, sest Eesti turvab meid,” ütles ta 2014. aastal ehk enne ministriks saamist Eesti Päevalehele.