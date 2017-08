President Rouhani: kui USA jätkab sanktsioonide lisamist, lahkub Iraan tuumaleppest

Iraani president Hassan Rouhani hoiatas teisipäeval, et Iraan võib 2015. aasta tuumakokkuleppest loobuda, kui USA jätkab uute sanktsioonide kehtestamist.

Kõnes parlamendi ees kritiseeris Rouhani ka USA presidenti Donald Trumpi, öeldes, et viimane on näidanud, et Washington ei ole hea partner, vahendab AFP.

Rouhani hoiatas, et Iraan on valmis kokkuleppest minema jalutama, kui Washington edasi survet avaldab.

„Sanktsioonide ja väljapressimise läbikukkunud kogemus tõi eelmised administratsioonid läbirääkimiste lauda,“ ütles Rouhani. „Kui nad tahavad naasta selle kogemuse juurde, naaseme me kindlasti lühikese aja jooksul – mitte nädalate ega kuude, vaid tundide ja päevade skaalas – oma varasemasse olukorda väga palju tugevamana.“

Rouhani sõnul on Trump näidanud, et on ebausaldusväärne partner mitte ainult Iraanile, vaid ka USA liitlastele.

„Viimastel kuudel on maailm olnud tunnistajaks sellele, et USA on lisaks JCPOA (tuumaleppe) lubaduste pidevale ja korduvale rikkumisele ignoreerinud mitmeid muid ülemaailmseid kokkuleppeid ja näidanud oma liitlastele, et USA ei ole ei hea partner ega usaldusväärne läbirääkimiste osapool,“ ütles Rouhani.