President Niinistö: Soome ei saa oma piire sulgeda, sulgumata ise

Soome president Sauli Niinistö võttis teisipäeval Helsingis Soome suursaadikute kohtumisel sõna reedese Turu noarünnaku järel tekkinud sisserändealase arutelu teemal.

Niinistö tuletas meelde, et Soome on seotud pagulaste ja varjupaigataotlejate alaste rahvusvaheliste kokkulepetega ja neist tuleb kinni pidada, vahendab Yle Uutiset.

„Seega on põhjust teha selgeks: Soome ei saa sulgeda oma piire, sulgumata ise. Naasmine piirikontrolli juurde läänes ei takista varjupaigataotleja riiki pääsemist, ei takistanud ka idapiiril paar aastat tagasi,“ ütles Niinistö.

Niinistö ütles oma kõnes, et varjupaika taotletakse ka ilma põhjendusteta. Seetõttu otsustab kohus ebaseaduslikult riigis viibijad välja saata. Niinistö sõnul tuleks kohtuotsuseid austada.

„Meie kohtusüsteem on maailma esirinnas ka varjupaigaasjades. Selle otsustest üldine möödavaatamine või otsene vastu olemine kõigutab kogu meie ühiskonnakorda,“ ütles Niinistö.

Niinistö teatas, et usub, et parlamendi piisav enamus on valmis täiendama võimude puudulikke tegutsemisvolitusi. Sellega viitas Niinistö arutelule luureseaduse kiire jõustamise üle. Seadus annaks võimudele uusi volitusi muu hulgas terrorismi tõrjumiseks.