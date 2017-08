President Moon: Korea poolsaarel ei toimu mingit sõjalist tegevust Souli nõusolekuta

Lõuna-Korea president Moon Jae-in ütles teisipäeval, et Korea poolsaarel ei toimu mingit sõjalist tegevust ilma Souli nõusolekuta ning valitsus väldib sõda kõigi vahenditega.

„Sõjalise tegevuse üle Korea poolsaarel saab otsustada ainult Lõuna-Korea ja keegi teine ei saa otsustada sõjalise tegevuse ettevõtmise üle ilma Lõuna-Korea loata,“ ütles Moon Reutersi vahendusel.

President esines kõnega Korea Jaapani võimu alt vabastamise 72. aastapäeva puhul. Kopea oli Jaapani võimu all aastatel 1910-1945.

„Valitsus, pannes kõik mängu, blokeerib sõda kõigi vahenditega,“ ütles Moon.

Moon kutsus Põhja-Koread dialoogilauda ja ütles, et sanktsioonid on mõeldud ainult selleks, et Põhja-Korea läbirääkimistesse tõmmata.

„Ma pöördun Põhja-Korea valitsuse poole: ilma rahvusvahelise koostöö ja kooseksisteerimiseta on majandusareng võimatu,“ ütles Moon. „Kui te jätkate sellel teel, on ees ainult rahvusvaheline isolatsioon ja tume tulevik.“