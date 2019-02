President Macron tegi teatavaks abinõud antisemitismi vastu võitlemiseks Prantsusmaal

Macron ütles juudikogukonna juhtidele, et Prantsusmaa kuulutab antisionismi – Iisraeli riigi olemasoluõiguse eitamise – antisemitismi vormiks, vahendab BBC News.

Samuti lubas Macron, et parlament hääletab uue seaduse üle, mille eesmärk on internetis levitatava vihkamise ohjeldamine.

Teisipäeval külastas Macron juudi surnuaega Strasbourg’i lähedal, kus juutide hauakividele olid joonistatud haakristid.

Samal päeval kogunesid tuhanded inimesed üle Prantsusmaa meeleavaldustele juudikogukonna toetuseks.

Eile ütles Macron juudiorganisatsioonide iga-aastasel kohtumisel, et antisemitism Prantsusmaal ja teistes lääneriikides on saavutanud kõrgeima taseme pärast Teist maailmasõda.

Rea uute meetmete hulgas saadab valitsus Macroni sõnul laiali kolm paremäärmuslikku organisatsiooni – Bastion Sociali, Blood and Honour Hexagone’i ja Combat 18 – mis Macroni sõnul õhutavad vihkamist ja propageerivad diskrimineerimist.

„Antisionism on antisemitismi üks moodsaid vorme. Seetõttu kinnitan ma, et Prantsusmaa esitab antisemitismi definitsiooni, nagu on selle koostanud Rahvusvaheline Holokausti Mälestamise Allianss,” ütles Macron.