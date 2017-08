President Macron tahab oma naisele esileedi staatust, vihased prantslased koguvad selle vastu allkirju

Prantsusmaa president Emmanuel Macron plaanib oma abikaasale Brigitte Macronile anda ametliku esileedi staatuse, kuid paljud prantslased on sellele vastu.

Valimiskampaania ajal ütles Macron, et soovib näha ka oma abikaasat avalikus elus rolli mängimas ning tahab esileedi rolli ka juriidiliselt määratleda. Samas lubas Macron enne presidendivalimisi, et esileedi palk ja muud kulud kaetaks muudest vahenditest kui riigieelarvest.

Petitsiooni autorid kardavad siiski, et nüüd, kui Macron on president, võib maksumaksja siiski olla sunnitud hakkama tema abikaasale palka maksma. „Praegu valmistataks Elysée palees ette vabariigi presidendi abikaasat puudutavat õigusakti,“ märgitakse pöördumises, mille autor on liikumise L´Egalité Nationale juht Thierry Paul Valette. „Talle antaks eraldi töötajad ning omaenda eelarve. Puudub igasugune põhjendus, miks riigipea abikaasa peaks riigi rahakotist oma eelarve saama. Brigitte Macronil on juba praegu meeskond, kus töötab kaks-kolm inimest, samuti on tal kaks sekretäri ja kaks turvatöötajat. Sellest piisab.“

Esmaspäeval kell 14 (Pariisi aja järgi kell 13) oli pöördumine kogunud 200 518 allkirja.