President Kaljulaidi saatsid New Yorgi maratonil kaks USA Salateenistuse agenti, kes on jooksnud kümneid maratone

USA Salateenistuse agendid määratakse kaitsma välisriikide juhte, kuhu iganes need ka USA-s ei läheks, ning see kehtib ka spordiüritustest osavõtu kohta.

Kaljulaidiga kaasa jooksnud Salateenistuse agendid olid vastutav abieriagent Mason Brayman ja leitnant Bill Uher, kes on ka ise jooksnud kümneid maratone, kuid seekord jooksid nad relvastatuna ja mõningases erivarustuses.

Braymanile oli see 56. ja Uherile 28. maraton. Kaljulaid lõpetas jooksu mitteametliku ajaga neli tundi, kaks minutit ja 40 sekundit.

USA agendid ei olnud kindlad, et peavad maratoni jooksma veel neli päeva enne seda, kuigi nad said teada juba juulis, et neil võib novembri alguses selline ülesanne olla.

„Ma ütlesin, et olen valmis,” teatas Uher pressiteates. „See andis mulle hea ettekäände välja minna ja treenida.”

Agentide sõnul pidid nad valmis olema mitte ainult neljatunniseks jooksuks, vaid ka füüsiliseks või meditsiiniliseks hädaolukorraks.

„26 miili jooksul võib palju valesti minna,” ütles Brayman.

„Ma lihtsalt lisasin oma treeningupäeva kümme miili,” teatas Brayman, kes ilma erikohustuseta oleks eile jooksnud 16 miili.