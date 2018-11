President Kaljulaid: Venemaa sõjalise agressiooniga Aasovi merel ei tohi vaikimisi leppida

"Pühapäeval ründas Venemaa Aasovi merel Ukraina sõjalaevu. Me peame nimetama asju õigete nimedega – see on sõda Euroopas. Ukraina rahvas on olnud sõjas alates 2014. aastast ja Krimm on jätkuvalt okupeeritud," märkis Kaljulaid.

"Kutsun rahvusvahelist kogukonda ja demokraatliku maailma liidreid üles minuga selles avalduses ühinema ning selgelt, üheselt ja viivitamatult Venemaa agressiooni hukka mõistma ning nõudma selle lõpetamist. Juhtunu vaikiv tunnistamine tähendab de facto Krimmi okupeerimise tunnustamist. Seda ei saa väärtuspõhine rahvusvaheline kogukond endale lubada. Sõda Euroopas ei tohi ega saa enam ühelgi ajahetkel olla aktsepteeritud kui asjade tavapärane seis."