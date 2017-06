President Kaljulaid Vene telekanalile Dožd: fašiste on Eestisse Vene propaganda jaoks sisse toodud

President Kersti Kaljulaid ütles Venemaa sõltumatule telekanalile Dožd, et Vene propaganda on püüdnud näidata, et Eestis on fašistid ja selleks on tulnud nad kuskilt sisse tuua.

Kaljulaid ütles Doždile, et Eesti elanikud on kindlasti ühtsed ühes asjas: et keegi ei taha ärgata ja avastada end Vene Föderatsiooni elanikuna.

„Kõik tahavad elada Euroopa standardite järgi. See puudutab elu, vabadusi, väärtusi, et iga inimene võiks kinnitada oma auto külge mingi omapärase lipu ja ei saaks seejuures karistatud selle eest, et ei toeta ametlikku seisukohta,“ rõhutas Kaljulaid.

Kaljulaid lisas, et liberaalset demokraatiat hindavad Eestis kõik. „Loomulikult on olnud juhtumeid, kui kellelegi on olnud vajalik näidata, et Eestis on fašistid. Ja neid on tulnud kuskilt sisse tuua, sest Eestist ei suudetud neid leida. Me mõistame hästi, kust see tuleb – see on Vene propaganda,“ teatas Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul kannatab Eesti propaganda mõju all teiste riikidega võrreldes veel vähe. Näiteks tõi Kaljulaid „Liza juhtumi“ Saksamaal. „Kuni selleni ei saanud me öelda, et sakslased oleksid riskidele selles valdkonnas tähelepanu pööranud. Aga pärast seda sai kunagi Berliinis võimalikuks selline plakat: „Vabadus Saksamaal otsustatakse ka internetis“,“ ütles Kaljulaid.