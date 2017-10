President Kaljulaid Soome väljaandele: enese kaitsmisel valimiste mõjutamise vastu võtke eeskuju Prantsusmaast

Iga poliitik peab tunnetama vastutust demokraatia kaitsmise eest, ütles president Kersti Kaljulaid intervjuus Soome väljaandele Verkkouutiset. Kaljulaidile on jäänud meelde, mida ütles Emmanuel Macron Venemaa mõjutustegevuse kohta Vladimir Putinile.

Esimese presidendiametis oldud aasta jooksul on lugematud kohtumised kodanikega üle Eesti andnud Kaljulaidi sõnul palju mõtteainet. Ühe tähelepaneku tõstis ta teiste hulgast esile.

„Olen tähele pannud, et Eesti ühiskonnas teevad kohalik võim ja kolmas sektor imetlusväärselt sujuvat koostööd,” ütleb Kaljulaid. See on tema sõnul omal kohal ühiskonna kriisiseedimisvõime tugevdamisel.

„Erinevaid ootamatuid asju juhtub nii kohapeal kui ka laiemalt, globaalseltki. Kui kodanikud on juba enne harjunud koos enese, oma pere, küla või linna eest hoolitsema, on see omal kohal kindluse loomisel kriitilises olukorras,” ütles Kaljulaid.

See, et selline mudel on saanud Eestis tekkida, on Kaljulaidi sõnul väga loomulik.

„Meil ei ole olnud selliseid ressursse, et oleks saadud ainult maksta makse ja oletada, et mingi kõrgem osapool siis teeks kodaniku eest kõik ära,” lausus Kaljulaid.

Kaljulaid väljendas uhkust selle positsiooni üle, mille Eesti on saavutanud küberkaitse alal ning viitas Eesti algatusel loodud Tallinnas tegutsevale NATO küberjulgeoleku keskusele.

Lääne demokraatiate vastastest hübriidohtudest aktuaalseima, valimiste mõjutamise kohta ütles Kaljulaid: „Demokraatia kaitsmiseks selliste rünnakute vastu õhutan võtma eeskuju Prantsusmaast. Ka seal püüti presidendivalimisi häirida valeinformatsiooni levitades, aga teabevahendid ei hakanud seda kordama.”

Kaljulaid tunnustas Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni selle eest, et viimane mõistis Venemaa mõjutamiskatsed kohe selgesõnaliselt hukka.

„Valimiste vastaste mõjutamiskatsete tõrjumisel rõhutan jõuliselt ka poliitikute oma vastutust. Väliste osapoolte ette söödetud vale- või lekitatud informatsiooni ei tohiks kunagi hakata kasutama konkurendi kahjustamiseks või oma kampaania kasuks,” sõnas Kaljulaid.

Kaljulaid rõhutas Euroopa Liidu idapoolsetele naabritele viidates iga suveräänse riigi õigust valida ise oma tee, olemata sunnitud sattuma teise, võimsama riigi mõjusfääri.

Kaljulaid kommenteeris lühidalt ka Eesti nädalataguseid kohalikke valimisi.

„Olen tähele pannud, et mõned on iseloomustanud valimisi igavatena. On tõsi, et väga teravat vastasseisu seekord ei nähtud. Seda võiks aga tõlgendada nii, et Eestist on arenenud üsna normaalne põhjamaine riik. Mulle meeldib väga Soome poliitikale omane viis asju arutada. Selline rahulik mõtlemine,” ütles Kaljulaid.

Kuigi valimisvõitlus oli seekord varasematest aastatest loium, peab Kaljulaid väärtuslikuks, et esile tõusis ühiskonna avatuse, demokraatlike väärtuste ja vähemuste positsiooni suguseid teemasid.

„Need on asjad, mida on erakordselt tähtis regulaarselt arutada,” ütles Kaljulaid.