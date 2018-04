President Kaljulaid Prantsuse ajalehes: Macron mõtleb tõesti kodanike heaolule

Koos Macroni ning Läti ja Leedu riigipeadega avas Kaljulaid Orsay muuseumis Pariisis näituse „Âmes sauvages. Le symbolisme dans les pays baltes” („Metsikud hinged. Sümbolism Baltimaades”.

„20. aastatel läks palju eestlasi Pariisi õppima või tööle. See on näitus, mis näitab meie kuulumist Euroopasse. 50 aasta jooksul ei ole me saanud selliseid näitusi korraldada, sest oleme olnud Nõukogude Liidu poolt okupeeritud. Aga see ei ole meid muutnud, me oleme kogu selle aja eurooplasteks jäänud.”

Täna osaleb Kaljulaid Lyonis majandusfoorumil.