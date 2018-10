President Kaljulaid kaitses soomerootsi ajalehes palkade erinevusi ja ühetaolist tulumaksu

Hufvudstadsbladet küsis Kaljulaidilt, mida peaks palgalõhe kaotamiseks tegema.

„Ma tahan seista suurema sotsiaalse võrdsuse eest,” ütles Kaljulaid. „Aga see ei tähenda, et ma tahan tegelda palkade erinevusega. Me elasime ligi 50 aastat nõukogude ühiskonnas, kus kõigil oli peaaegu ühesugune palk erineva töö eest. See ei ole õiglane. Panustades haridusse saame me edendada sotsiaalset mobiilsust ja tegelda sotsiaalse ebavõrdsusega samaaegselt, kui tagame põhiteenused kõigile kodanikele.”

Hufvudstadsbladet tundis huvi, kas Kaljulaid ei soovi seega lõhkuda Eesti ühetaolist tulumaksu.

„Ei, see töötab hästi, nagu ta praegu on. Me ei võida midagi, kehtestades 40-50-protsendise tulumaksu suurema sissetuleku teenijatele meie ühiskonnas. Eesti ühetaoline tulumaks on rahvusvahelises mõttes edukas,” ütles Kaljulaid.