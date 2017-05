PRESIDENDIVALIMISTE OTSEBLOGI: Euroopa ootab ärevusega, kellest saab Prantsusmaa president

Täna toimub Prantsusmaal presidendivalimiste teine voor, kus vastamisi on Marine Le Pen ja Emmanuel Macron. Valimisi on peetud Euroopas äärmiselt olulisteks, sest Le Peni võit võib muuhulgas kaasa tuua Prantsusmaa lahkumise Euroopa Liidust. Seniste küsitluste järgi peaks valimised kindlalt võitma Macron, kuid nagu me viimaste aegade hääletustest teame - kindel ei saa olla milleski.

Hoia end valimiste ümber toimuvaga kursis Delfi vahendusel. Prantsusmaa valib presidenti Feministlik protestirühmitus FEMEN korraldas täna hommikul Põhja-Prantsusmaal Henin-Beaumonti linna kiriku ees protestiaktsiooni paremäärmusliku presidendikandidaadi Marine Le Peni vastu. Mismoodi suur osa Prantsusmaa valijaskonnast sellele uuele seisule – kus mängust on täielikult väljas kogu senise, Charles de Gaulle’i rajatud võimusüsteemi üks põhitaladest parempoolse ja konservatiivse jõu näol - reageerivad, on täiesti lahtine, kirjutab Toomas Alatalu. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/toomas-alatalu-kui-korgeks-osutub-tana-rotschildide-finantspankuri-edu-prantsusmaa-presidendivalimistel?id=78130208 http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/isis-kutsub-voitlejaid-tapma-prantsusmaa-presidendikandidaate?id=78130402 Valimisjaoskonnad on täna avatud hommikul kella 8-st õhtul kella 20-ni. Arvatav võitja peaks teada olema kell 20 Eesti aja järgi. Esmaspäeval näeb tulevast presidenti juba üheskoos praeguse riigipea François Hollande'iga iga-aastasel Teises maailmasõjas hukkunute mälestustseremoonial pealinna Pariisi Arc de Triomphe'i all asuval tundmatu sõduri haual. Kuidas häkkimisskandaal valimistulemust mõjutab? Valimiskomisjon sekkus.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/prantsuse-valimiskomisjon-keelas-hakitud-macroni-dokumentide-avaldamise?id=78126768 Mida pooled lubavad?http://epl.delfi.ee/news/valismaa/prantsusmaa-valib-puhapaeval-euroopa-ja-isolatsionismi-vahel?id=77959558 Favoriit on selgelt Macron, kes on enne valimispäeva edu veelgi suurendanud.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/macron-on-prantsusmaa-presidendivalimiste-kampaania-viimaseks-paevaks-edu-le-peni-ees-suurendanud?id=78114506 Eile selgus, et häkkerid on Prantsusmaa valimised väga tõsiselt "vaatluse alla võtnud"http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/emmanuel-macron-langes-oopaev-enne-valimisi-massiivse-kuberrunde-alla?id=78125302