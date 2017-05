PRESIDENDIVALIMISTE OTSEBLOGI: Euroopa ootab ärevusega, kellest saab Prantsusmaa president. Turvalisus on viidud maksimumini

Prantsusmaa valib presidenti

Ühe kihlveokontori koefitsentide kohaselt võidab täna 94% tõenäosusega tsentrist Emmanuel Macron. Kui edu saadab aga üllatuslikult hoopis paremäärmuslast Marine Le Peni, saab turgude reaktsioon olema midagi eripärast, leiab ajalehe Wall Stret Journal ajakirjanik Mike Bird. https://twitter.com/Birdyword/status/861181703053770752

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/eestlanna-pariisis-eestile-on-macron-ainuoige-valik-sest-ta-toetab-euroopa-projekti-avatud-majandusmudelit-ja-progressiivseid-lahendusi?id=78132948

Pükse vist päris jalast ei kista, aga Pariisi rongijaamas kontrollitakse põhjalikult. Eriti Brüsselist tulevaid ronge.https://twitter.com/GavinLeeBBC/status/861202261581721600

Louver'i juures võib nüüd taas vabamalt liigelda.https://twitter.com/byrnemaria/status/861195508882305024

Kurb uudis Pariisist, kus 89-aastane mees suri kohe peale hääletussedeli laskmist valimiskasti. Ta kurtis survet südame piirkonnas. Valimisjaoskond suleti umbes tunniks ajaks.

Ja nüüd sõnum rahvusvahelisest kosmosejaamast, kus prantsuse astronaut Thomas Pesquet paneb inimistele südamele, et nad hääletaksid. Isegi tema tegi seda!https://twitter.com/Thom_astro/status/861188362928963584

Veidi uudiseid ka väikesaar Chauseylt, kus on püsielanikke ehk vaid 10, aga hääletama on end registreerinud ligi 50 inimest. Nad ei ole küll tõenäoliselt valimiste kaalukeeleks, aga võitlesid selle eest, et ka seal avataks valimisjaoskond. „Ma panustame riigi majandusse ja loodame osaleda ka demokraatlikus protsessis,“ ütles üks sealne elanik. Esimeses ringis, 23. aprillil, hääletas siin 18 inimest François Filloni, 17 inimest Macroni, neli inimest Jean-Luc Mélenchon ja vaid üks inimene Le Peni poolt.

Evakueerimisest veel nii palju, et põhjustajaks oli kahtlane kott ning see leiti ajakirjanikele mõeldud telgi lähedalt. Niisiis evakueeritute seas olid peamiselt žurnalistid.

Prantsusmaal on presidendi valimiste juures huvitav kuid veidi lapsik komme. Nimelt antakse neile kahe kandidaadi nimega paberitükid. Üks pannakse valimiskasti, teine visatakse prügikasti.https://twitter.com/mulhollandrory/status/861181515853684737

Pariisis on muide kehvapoolne ilm, mis võib ka hääletajaid eemale hoida.

Politsei sõnul oli inimeste evakueerimine Louvre'i lähedalt siiski vaid ettevaatusabinõu ning mingit ähvardust tehtud ei ole.

Prantslased kutsuvad teinetest üles kindlasti hääletama. Üks üleskutse tuleb Martin Luther King jr sulest: "Suurim tragöödia ei ole mitte pahade inimeste brutaalsus vaid heade inimeste vaikimine."https://twitter.com/louisedidierr/status/861186262996221956

Kokku on üle Prantsusmaa väljas ligi 50 000 korrakaitsjat. Tegemist on äärmiselt turvatud valimistega.

Macroni pressiesindaja Pauline Calmes kinnitas, et Louvre'i juurest evakueeriti inimesed ettevaatusabinõuna. Ta ei täpsustanud, milline oli tehtud ähvarduse sisu.

Suurbritannias elavad britid on kurtnud, et neil võtab hääletama pääsemine aega lig 2 tundi. Järjekorrad on pikad.https://twitter.com/philipjkyle/status/861142094236315648

Turvalisuse kaalutlustel on evakueeritud inimesed Louvre'i lähedalt. Just siin soovib Emmanueal Macron pidada oma valimiste-järgse kõne.https://twitter.com/DaniloCeccarell/status/861179716090441728

Prantsusmaa lippe on Pariisi tänavad täis.

Valimisaktiivsus oli keskpäeval 28,2%, mida on enam kui kahe protsendipunkti jagu vähem kui viimastel presidendivalimistel 2012. aastal ja pea kuue protsendipunkti võrra vähem kui 2007. aastal. https://twitter.com/AFP/status/861160310790529024

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/eestlane-prantsusmaal-paljud-haaletavad-macroni-poolt-et-takistada-le-peni-voimuletulekut?id=78130484

Mõlemad presidendikandidaadid on nüüd hääletamas käinud. Mõlemad andsid täna hommikul oma hääle Põhja-Prantsusmaal. Tsentrist Emmanuel Macron Le Touquet's ja paremäärmuslane Marine Le Pen Hénin-Beamont'is.

Vahur Koorits kirjutab eliidivastaste poliitikute tõusu tagamaadest: "Veel paar põlvkonda tagasi võis 12aastase keskhariduse omandamise järel minna tööle mõnda tehasesse, mis tagas American Dreami elu lõpuni. Enam mitte. Nüüd on vaja hea elu saavutamiseks peale keskkooli veel edasi õppida. Ent kui keskkoolid asuvad tihedalt üle riigi ja neid leiab ka üsna väikestes kohtades, siis ülikoolid kipuvad asuma peamiselt suuremates linnades." http://vahurkoorits.blogspot.com.ee/2017/05/ulikoolid-pohjustasid-le-peni-trumpi-ja.html

VALIMISPLATVORM: Tsentrist Emmanuel Macron (39), endine majandusminister, lubab rahule jätta prantslaste kuulsa 35-tunnise töönädala ja 60. eluaastast algava pensioniea. Ühtlasi kavatseb ta riigi kulutusi 60 miljardi euro võrra vähendada, lasta lahti 120 000 ametnikku ja kärpida nii ettevõtete kui ka vaeste töötajate makse. Ainsa kandidaadina lubab Macron kindlasti täita euroliidu nõuet, et riigieelarve puudujääk ei tohi ületada 3% SKT-st. Samuti lubab ta eraldada viie aasta jooksul riiklikeks investeeringuteks 50 miljardit eurot ja vähendada tööpuuduse 7%-ni. Arvamusküsitluste kohaselt kogub ta täna umbes 60% häältest.

VALIMISPLATVORM: Paremäärmuslasest Marine Le Pen (48) lubab astuda välja NATO-st, korraldada Euroopa Liitu jäämise või sealt lahkumise üle referendumi, asuda tihedamalt läbi käima Venemaaga ja tunnustada Krimmi selle osana. Ühtlasi tahab ta piirata sisserännet 10 000 inimeseni aastas ja illegaalid automaatselt välja saata. Majandusliku poole pealt lubab Le Pen alandada madalapalgaliste makse, langetada pensioniea praeguselt 62. eluaastalt 60. eluaastale ja keelduda kõigist vabakaubanduslepetest. Arvamusküsitluste kohaselt kogub ta täna umbes 40% häältest.

Venemaa üritab prantslasi mõjutada andma hääl neile sobiva kandidaadi poolt. Prantsusmaa poliitik Alain Lamassoure tunnistas, et Venemaa tegevus on enne olulisi valimisi kõvasti laienenud, eriti kõikide Euroopa-vastaste poliitjõudude toetamise vallas. „Jah, Venemaa on ka Prantsusmaal enne valimisi väga aktiivne, aga neil pole avalikule arvamusele mingit mõju. Venemaa ja Vladimir Putin pole Prantsusmaal populaarsed, kuid nad rahastavad kas otse või kaudselt kõiki Prantsusmaa Euroopa-vastaseid erakondi,” ütles Lamassoure Eesti Päevalehele märtsis. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/prantsuse-parempoliitik-le-penile-maksab-presidendivalimistel-voidu-eurovastasus?id=77720514

Prantsusmaa president François Hollande ütles laupäeval uudisteagentuurile AFP, et küberrünnak presidendikandidaat Emmanuel Macroni vastu ei jää riigipoolse vastuseta. „Me olime nendest riskidest teadlikud, sest see on aset leidnud mujalgi,“ tõdes ta.

Eesti Päevalehe laupäevaleht LP kirjutas, et alles paar aastat tagasi veel suhteliselt tundmatust Macronist on nüüd nii internetis kui ka meedias saanud üks peamisi poliitsatiiri sihtmärke. Üks naljade peamisi lähtealuseid on tema ebamäärased vaated ja tajutav soov võimalikult paljudele meeldida. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/miks-macron-pahandas-kui-teda-munaga-visati-ta-lootis-saada-kaaviari?id=78113522

Kuidas kulgeks hääletus Prantsusmaa mandriosas (s.t ilma Korsikata), mille valimisringkondade peale jagatakse ära 535 alamkoja kohta 577-st? Küsitluse põhjal võidaks juunikuised parlamendivalimised Macroni uus partei En Marche („Marss edasi!”), kes koguks mandril 249 kuni 286 kohta, kirjutas Eesti Päevaleht sel nädalal. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/presidendiks-saades-voiks-macron-loota-ka-ulekaalu-prantsuse-parlamendis?id=78104458

Feministlik protestirühmitus FEMEN korraldas täna hommikul Põhja-Prantsusmaal Henin-Beaumonti linna kiriku ees protestiaktsiooni paremäärmusliku presidendikandidaadi Marine Le Peni vastu.

Mismoodi suur osa Prantsusmaa valijaskonnast sellele uuele seisule – kus mängust on täielikult väljas kogu senise, Charles de Gaulle’i rajatud võimusüsteemi üks põhitaladest parempoolse ja konservatiivse jõu näol - reageerivad, on täiesti lahtine, kirjutab Toomas Alatalu. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/toomas-alatalu-kui-korgeks-osutub-tana-rotschildide-finantspankuri-edu-prantsusmaa-presidendivalimistel?id=78130208

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/isis-kutsub-voitlejaid-tapma-prantsusmaa-presidendikandidaate?id=78130402

Valimisjaoskonnad on täna avatud hommikul kella 8-st õhtul kella 20-ni. Arvatav võitja peaks teada olema kell 21 Eesti aja järgi. Esmaspäeval näeb tulevast presidenti juba üheskoos praeguse riigipea François Hollande'iga iga-aastasel Teises maailmasõjas hukkunute mälestustseremoonial pealinna Pariisi Arc de Triomphe'i all asuval tundmatu sõduri haual.

Kuidas häkkimisskandaal valimistulemust mõjutab? Valimiskomisjon sekkus.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/prantsuse-valimiskomisjon-keelas-hakitud-macroni-dokumentide-avaldamise?id=78126768

Mida pooled lubavad?http://epl.delfi.ee/news/valismaa/prantsusmaa-valib-puhapaeval-euroopa-ja-isolatsionismi-vahel?id=77959558

Favoriit on selgelt Macron, kes on enne valimispäeva edu veelgi suurendanud.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/macron-on-prantsusmaa-presidendivalimiste-kampaania-viimaseks-paevaks-edu-le-peni-ees-suurendanud?id=78114506

Eile selgus, et häkkerid on Prantsusmaa valimised väga tõsiselt "vaatluse alla võtnud"http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/emmanuel-macron-langes-oopaev-enne-valimisi-massiivse-kuberrunde-alla?id=78125302