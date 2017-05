PRESIDENDIVALIMISTE OTSEBLOGI: Emmanuel Macronist sai ajaloo noorim Prantsusmaa president. Pariisi tänavatel olid nii pidu kui ka rahutused. Politsei oli sunnitud kasutama pisargaasi

Prantsusmaa valib presidenti

Euroopa Parlamendi liige Sylvie Goulard teatas, et Macron läheb esimesele välisvisiidile Berliini.

Macron peab kohe hakkama tseremoniaalseid kohustusi täitma. Koos Prantsusmaa senise presidendi François Hollande'iga osaleb ta Pariisis Teise maailmasõja relvarahu aastapäeva tähistamises. Place Clémenceaul asetatakse lilled kindral Charles de Gaulle'i ausambale. Seejärel liigutakse mööda Champs-Élysées'd, inspekteeritakse üles rivistatud sõjaväelasi ja asetatakse lilled Tundmatu Sõduri auks põleva igavese tule juurde.

Võrdlus: kui suur oli Macroni võit? https://twitter.com/NoahCRothman/status/861293101410910210

Graafik sellest, kuidas valijad pärast I vooru käitusid. Nagu eeldatigi, võitis Le Pen kõige rohkem valijaid juurde konservatiivse katoliiklase Filloni leerist, vaid pool Filloni valijaist oli nõus Macroni poolt hääletama. https://twitter.com/jburnmurdoch/status/861346889932963846

Le Monde: kui arvestada, et veerand valijatest (12 miljonit) ei läinud valima ja valijatest omakorda 11,5% (4,1 miljonit) panid kasti tühja või kehtetu sedeli, siis tähendab see, et ligi 34% valijatest eelistas mitte kumbagi kandidaati toetada. Tühjade sedelite arv oli tänavu rekordiline. Mittehääletajate arv - suurim pärast 1969. aasta valimisi.

Macron domineeris enamikus Prantsusmaa suurlinnadest. Pariisis sai ta ligi 90% häältest, Bordeaux's ligi 86% ja Lyonis 84%. Le Pen sai suurlinnadest kõige rohkem hääli Nice'is (40%) ja Marseille's (36%).

Marine Le Peni rahvusrinde noortejuht Gaëtan Dussausaye ütles, et on tõenäoline, et erakond muudab oma nime.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker on õnnelik, et prantslased on valinud Euroopa tuleviku. https://twitter.com/JunckerEU/status/861283336924385280

"Õnnitlused Emmanuel Macronile tema suure võidu puhul täna kui Pransusmaa järgmisele presidendile. Ma ootan väga temaga koostöö tegemist!" kirjutas USA president Donald Trump Twitteris. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/861300169438113793

Le Pen oli edukam madalapalgaliste hulgas: https://twitter.com/mathieugallard/status/861297873195065344

Kui hääled olid loetud 90 protsendis omavalitsustest: https://twitter.com/CasMudde/status/861322179568443392

Paras! - Hästi mängitud! https://twitter.com/libe/status/861320095976620032

Marssides võidule: https://twitter.com/aljumet/status/861320770781421568

Prantsusmaa, kes julgeb: https://twitter.com/aljumet/status/861309217663266817

Pariisis peeti pühapäeva õhtul kinni Vene propagandakanali RT ajakirjanik Charlotte Dubenskij. Hiljem, pärast esialgsete valimistulemuste teatavaks tegemist lasti ta uuesti vabaks. Dubenskij sõnul pidasid politseinikud kahtlaseks gaasimaski, mis tal meeleavaldust kajastades kaasas oli.

Emmanuel Macroni on telefoni teel õnnitlenud juba nii Theresa May kui ka Angela Merkel. Viimasega kestis kõne ligilaudu 10 minutit. Macron lubas, et siirdub Berliini niipea kui see on võimalik. Vestlust Merkeliga on kirjeldatud kui väga sooja emotsioonide vahetust.

Kui Putin lootis USA-s saavutatud edu lobedalt Euroopasse üle kanda, siis see tal ei õnnestunud. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/putin-uritas-macroniga-clintonit-teha-aga-sai-valusalt-vastu-nappe?id=78132492

"Loomulikult on raske öelda, mis Macroni reformidest tegelikult välja tuleb ja kas ta suudab anda oma loosungile reaalse sisu. Tema hakkamasaamisest võib Euroopa tulevik sõltuda rohkemgi, kui me praegu arvata oskame," kirjutab Andres Herkel. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/herkel-emmanuel-macroni-valjakutse-euroopale?id=78135824

Viimastel andmetel, mis pärinevad Prantsusmaa siseministeeriumilt, võitis Macron 66.06%-ga häältest, vahendab The Guardian.

Financial Times jääb pealkirjas neutraalseks ja konstateerib Macroni võitu. https://twitter.com/FT/status/861314180565094400

The Independent viitab populismi revolutsioonile. https://twitter.com/hendopolis/status/861333279231938561

Le Metro tervitab presidenti uue hüüdnimega? "Le Big Mac" https://twitter.com/SkyNews/status/861322668678754305

Vaatame üle, miliste esikaantega tervitavad uut Pratsusmaa presidenti maailma suurimad ajaleheväljaanded! The Guardian ütleb, et Prantsusmaa on lõhestunud. https://twitter.com/hendopolis/status/861329913114132482

Tere hommikust, head lugejad! Nagu arvata võiski, oli Prantsusmaal väga meeleolukas öö. Jätkame sealt, kust eile pooleli jäime ja toome teieni kõige värskemad uudised.

Hea lugeja, täna tõmbame blogile joone alla. Kindlasti ei vaibu kired ka homme. Olge sündmustega ka edaspidi kursis. Head ööd!

Huvitav jah, kuidas mõjutab Prantsusmaal toimunu Brexitit. Üks arvaja arvab, et Suurbritannial on vett ahjus veel rohkem kui enne.https://twitter.com/Kath34Thompson/status/861301431692931075

Õnneks jääb alles ka vabadus Prantsusmaa lipuga tantsida.https://twitter.com/bendodman/status/861305630044409857

Nigel Farage ütleb ka sõna sekka. Ta julgustab Le Peni jätkama ja võitma aastal 2022. Senikaua peab aga Prantsusmaa kannatama Euroopa Liidu võimu all, omama avatud piire ning üldiselt valisid prantslased viis aastat hukatust.https://twitter.com/Nigel_Farage/status/861288942397796352

The Guardian tervitab uut presidenti sõnadega "Palju õnne, sul on seda väga vaja."

Keegi veel kreeka peaminister Tsiprast mäletab? Igatahes ütles tema, et Macroni võit on Euroopale inspiratsiooniks.

On neidki naljamehi, kes ütlevad, et prantslastel oli täna ajalooline päev...nad võitsid jäähokis soomlasi.

Rahvarinne võib kõigele vaatamata siiski olla rahul ühe väga kõneka statistikakillu tõttu.https://twitter.com/ellensalvi/status/861292444360609792

Kas halb enne? Tulemas on korralik sahmakas vihma.https://twitter.com/clairepwf24/status/861303380223942656

Veel pisut märulipolitsei töömailt.https://twitter.com/inglesi/status/861302736381411328

Prantsusmaa politsei "nalja" ei mõista ja pisargaas lasti käiku.https://twitter.com/inglesi/status/861294755388567552

Donald Trump soovib uue presidendiga koostööd tegema hakata.https://twitter.com/realDonaldTrump/status/861300169438113793

Tundub, et lähebki veidi suuremaks mäsuks.https://twitter.com/claralosi/status/861296192935923713

On teada, et umbes 500-liikmeline jõuk liigub Pariisis, maskid peas ja laulavad anti-fašistlikke laule. Ei ole veel teada kuhu nad suunduvad. Väidetavalt on nad lasknud õhku rakette.

Endine USA president Bill Clinton on ka üles ärganud.https://twitter.com/billclinton/status/861297192291717121

Üks naljahammas jagab videoklippi ja ütleb juurde, et nii lihte see oligi. Video peaosas on Emmanuel Macon.https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/855033309495046144

France24 väliskommentaator Douglas Herbert ütleb tabavalt, miks prantslased suutsid olla ameeriklastest edukamad. Esiteks võitis see, kes sai rohkem hääli ning teiseks toimusid valimised kahes voorus. Ehk viide sellele, et vahepeal toimus kainenemine.https://twitter.com/dougf24/status/861295727150026754

Ta tänas ka vastaskandidaat Le Peni ning ütles, et mõistab, et paljud inimesed ei tunne end riigis täna hästi. Ta lubas, et Prantsusmaa avab uue peatüki, mille sisuks on lootus ja usaldus.

Macron peab võidukõnet.

Jüri Ratas ütleb oma Facebooki-lehel nii: Õnnitlen siiralt Emmanuel Macroni märgilise võidu puhul Prantsusmaa presidendivalimistel. Prantslased hääletasid ülekaalukalt tulevikkuvaatava Prantsusmaa ning ühtse ja tugeva Euroopa poolt. Olen kindel, et meie kahe riigi hea ja usalduslik koostöö jätkub nii Euroopa Liidus kui ka NATOs.

Marine Le Pen kõnelemas oma toetajatele.

Euroopa juhtide sõnumid võib kokku võtta ka nii - Prantsusmaa näitab uuele Euroopale teed. On see nii või mitte, eks seda näitab aeg.

Viimastel andmetel siis 4,2 miljonit tühja sedelit. See on üks viis näidata oma rahulolematust.

Rahvarinde ehk Le Peni partei aseesimees Florian Phillipot ütles, et Macroni võit on finants-oligarhide triumf.

Hingetõmbepaus. Praeguse seisuga on Macroni protsent kasvanud 65,5 peale, Le Peni oma on 34,5. Valima ei tulnud praeguse seisuga 25,8% valimisealistest inimestest, mis on aastakümnete suurim protsent. Tühju sedeleid on praeguse seisuga 8,4% ja kehtetuid 3,6%.

Lühidalt kokku võttes ütleb Tusk, et Macron seljatas "valeuudised".https://twitter.com/eucopresident/status/861283205999202304

Loomulikult ei ole kõik tulemuste üle rõõmsad.https://twitter.com/LeaveEUOfficial/status/861284167115575297

Eesti suursaadik andis Pariisist kiire kommentaari.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/eesti-suursaadik-pariisi-tanavatel-juubeldatakse-millised-on-aga-macroni-suurimad-valjakutsed?id=78134960

Theresa May loodab uue presidendiga koostööd teha.

Järjest tuleb õnnitlusi. Jean-Claude Junckeri sõnul valisid hääletajad tuleviku Euroopas

President Hollande õnnitles uut presidenti ja ütles, et hääletus näitab, et prantslased on "riigi väärtuste kaitsjad".

Ja Macroni leeris on pidu.

Le Pen on juba oma kõnes valimiste kaotamist tunnistanud.

Ka uuringufirma Ipsose ennustatav valimistulemus kinnitab: tsentrist Emmanuel Macronist saab 65,1% Prantsusmaa president.

Uuringufirma Kantar ennustatav valimistulemus on samasugune: tsentrist Emmanuel Macron (65,5%) ja paremäärmuslane Marine Le Pen (34,5%).

Macroni toetajatel on põhjust pidutseda.https://twitter.com/fidelmacook/status/861279532506116100

Telekanali BFMTV vahendatava uuringufirma Elabe ennustatava valimistulemuse kohaselt saab Emmanuel Macronist 65,9% häältega Prantsusmaa president. Äärmusparempoolne Marine Le Pen kogus 34,1% häältest.

Macroni on toetama tulnud võimas rahvamass.https://twitter.com/olivergee23/status/861277370564702208

JUST NÜÜD! Valimisjaoskonnad üle kogu Prantsusmaa on suletud ja kohe on oodata hinnangtulemusi.

Häälte lugemine on peaaegu lõppenud.

Vähem kui kümme minutit veel ja siis on tulemus teada. Prantslased hoiavad juba hinge kinni.

Macroni peole oodatakse umbes 15 000 inimest. Pidu on juba alanud.https://twitter.com/olivergee23/status/861272807245787137

Macroni peopaiga juures on ajakirjanike seas muutunud olukord väga pingeliseks, sest sisse pääsemise järjekord on pikk ja ei liigu eriti. Le Peni peol ei lähe ajakirjanikel samuti hästi. Suurt osa ei lasta näiteks sisse.

Macroni toetajad valmistuvad peoks ja jagavad laiali igasugu värvilist nänni.https://twitter.com/benmorenne/status/861272289375113216

Kuidas saame juba tulemuse teada kella 21ks? Seetõttu, et esmalt loetakse hääled kokku 250 jaoskonnas, kus arvatakse olevat kõige enam nö kõrvalekaldeid. Seega saab nende pealt juba võitja teada. Päris lõplik tulemus selgub veidi hiljem.

Ajakirjanike elu ei ole ka meelakkumine. Selline on järjekord, et saada Emmanuel Macroni valimisüritusele.https://twitter.com/AnneChDusseaulx/status/861245087438786560

Keskmiselt on lävepakuküsitluste tulemus Macron 64 ning Le Pen 36 protsenti.

Bloomberg kutsus oma ajakirjaniku Le Peni peopaigast ära. "Me usume meediavabadusse," on nende põhisõnum. See on reageering sellele, et Rahvarinne keeldub peopaika laskma teatud väljaandeid.https://twitter.com/GeraldineAmiel/status/861267555641700352

Taas on info, et Macron on võitnud ning protsent on 60 kandis! Seekord siis uuringufima Ifop ja küsitlus, mis viiakse läbi nii, et küsitletakse neid, kes on äsja valimisjaoskonnast lahkunud. Protsendivahemik on 60-63, mis siis Macroni kasuks näitab.

Macroni peol tehakse sound-checki. Väiksemates kohtades on hääletus lõppenud. Pinged üha kasvavad.https://twitter.com/clairepwf24/status/861243752547057664

Ajaleht Le Monde andis samuti teada, et nemad Marine Le Peniga seonduvat ei kajasta. Taas suur heitlus poliitik vs ajakirjandus.

Turvaline on Prantsusmaa täna tõesti. Macron julgeb vabalt selfisid teha.

Väiksemates kohtades lõppeb hääletus Eesti aja järgi kell 8 ehk kohe varsti. Suurtes linnades aga kell 9.

Foto ühest valimisjaoskonnast, kus koristaja parasjagu prügikotti vahetab. See pole aga tavaline prügikott vaid see, kuhu visati selle kandidaadi sedel, keda ei valitud.

Louvre'i esine suleti äsja. Vähem kui 90 minuti pärast peaks selguma valimistulemused ja siis hakkab siin kõnet pidama Emmanuel Macron.https://twitter.com/clairepwf24/status/861257479392546817

Anarhistid on muidugi mõlema kandidaadi vastu. Laul on aga lahti löödud sellele vaatamata.https://twitter.com/EddyWax/status/861233639526453248

Häkkimisskandaalist niipalju, et AFP annab teada, et võimud uurivad juhtumit siis kas pettuse või kirjavahetuse saladuse rikkumise paragrahvide alusel.

Üks Prantsusmaa analüütik on öelnud, et madalam valimisaktiivsus oli just nendes piirkondades, mis peaks hääli andma pigem Macronile. See kinnitab teooriat, et väiksem aktiivsus on kasulikum Le Penile.

Veelkord tuleb korrata, et mingeid vahetulemusi või hetkeseisu valimistest ei tule, sest Prantsusmaa meedia ei tohi isegi mitte prognoose kajastada. Tuleb oodata umbes kella 21ni ja siis selgub kõik.

Le Peni peopaika ei ole veel toetajad jõudnud, küll aga on seal ohtralt ajakirjanikke. Tuletame meelde, et teatud väljaandeid Rahvarinne seal näha ei soovi.https://twitter.com/ACatInParis/status/861251892462186499

Macroni peol esineb Elevandiluuranniku bänd Magic System. Miski, mis kindlasti "meeldib" Rahvarinde esindajatele.

Le Peni valimispeo paigast tuleb sõnum, et turvakontroll on karm. Ajakirjanikud visati 45 minutiks välja, et paik üle kontrollida. Kohal on ka koerad.https://twitter.com/LarissaKennelly/status/861248612172533760

Louvre'il on praegu näha vaid mõnd segaduses turisti, tõelisi Macroni fänne ning ajakirjanikke.https://twitter.com/bendodman/status/861250016438091776

Enne kui asi päris tõsiseks läheb, siis ka veidi meelelahutuslikum seik, mis väga meeldib Prantsusmaa meediakanalitele. Nimelt väikese külakese La Lande-Chasles’i valijatel paluti mitte siseneda valimisjaoskonna peauksest, kuna viis rasvatihast on end elama seadnud uksel asuvasse postkasti.https://twitter.com/lalandechasles/status/861158896039321600

Delfi Facebooki lehel, mis on leitav siit, saab anda oma hääle Macron vs Le Pen. Praegu on tugev häälteenamus Rahvarinde kandidaadil, kellest saaks ajaloo esimene naispresident Prantsusmaal.

Emmanuel Macron peab täna kõne Louvre'i sisehoovis. Vasakut kätt jääb päikesekuningas Louis XIV kuju. Kas see on võidu- või kaotusekõne?https://twitter.com/bendodman/status/861245301604179969

Vasakpoolse ajalehe Libération peatoimetaja ütles, et nemadkeelduvad Le Peni üritust ja sõnavõtte kajastamast hoolimata sellest, kas ta võidab või kaotab. Seda siis seetõttu, et Le Peni leer on ligi kümnel väljaandel keelanud sisenemise enda valimisüritusele.

Mitmetele Prantsuse meediaväljaannetele on antud teada, et nad ei tohi siseneda Marine Le Peni valimispeole. Väidetavalt on selliseid väljaandeid 10.

Seoses eilse häkkimis-skandaaliga: Prantsusmaa andis teada, et uurimine on algatatud. Eile lekkis teatavasti 9 gigabaidi jagu erinevat kampaaniateavet kandidaat Macroni kohta.

Mõlemad presidendikandidaadid on praegu väidetavalt võtnud kohad sisse oma valimiste nö peakontorites, kus siis hakatakse küüsi närides ootama. Kell 21 Eesti aja järgi peaks tulemused selguma.

Arvatakse, et võrdlemisi madal aktiivsus ei ole hea uudis Macronile. Tähendab see seda, et inimesed, kelle lemmik 1. voorus välja kukkus, otsustasid 2. voorus valima mitte minna.

Pariisi aja järgi kell 17 oli osalusprotsent 65,3, mis on veidi madalam kui 1. voorus samal ajal. Samas 2012. aastal oli samal ajal hääletamas käinud 71,9% ja 2007. aastal 75,1% hääleõiguslikest kodanikest.

Ega prantslased rahul ei ole, et belglased ausat mängu ei mängi.https://twitter.com/inglesi/status/861226250966269953

Muide, Venemaal elab umbes 5500 prantslast, kes samuti hääletada saavad.

Piirangute tõttu ei tohi Prantsuse meediaväljaanded igasugu prognoose ja külajutte avaldada. Stiilis üks või teine kandidaat juhib väidetavalt nii ja nii suure enamusega. Aga Belgias sellist piirangut ei ole ning neilt tuleb ka esimene prognoos - Macron võidab esialgsetel andmetel 60% häältega. Seda siis ütleb Belgia väljaanne Le Soir.

Huvitav, kui palju on selliseid valijaid? Blandine soovib lihtsalt inimesi närvi ajada ja seepärast hääletas Le Peni poolt.https://twitter.com/anealla/status/861163639465816064

Londonis oleva Prantsuse saatkonna ees oldi valmis 2-tunniseks sabaks, sest 1. vooru hääletus lubas seda eeldada. Pilt on aga kogu päeva olnud väga hõre.

Genfi Julgeolekupoliitika Keskuse direktori Francois Heisbourgi meelest on kõige olulisem teema tänastel valimistel aga hoopis see, kuidas häbenematu eurofiil ja avatud ühiskonna kandidaat võttis juhtpositsiooni ja võib edu saavutada, erinevalt Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi viimastest kogemustest.https://twitter.com/FHeisbourg/status/861166836167176192

Ajalehe Financial Times ajakirjanik Peter Spiegel‏ tõdeb, et kuigi tänastest valimistest (juhul kui võidab tsentrist Emmanuel Macron) võiks kirjutada, et neis ei ole midagi uudisväärtuslikku, on tõsiasi, et 40% prantslasi toetab Euroopa Liidu vastast kandidaati, suur teema. https://twitter.com/SpiegelPeter/status/861156810325200896

Ühe kihlveokontori koefitsentide kohaselt võidab täna 94% tõenäosusega tsentrist Emmanuel Macron. Kui edu saadab aga üllatuslikult hoopis paremäärmuslast Marine Le Peni, saab turgude reaktsioon olema midagi eripärast, leiab ajalehe Wall Stret Journal ajakirjanik Mike Bird. https://twitter.com/Birdyword/status/861181703053770752

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/eestlanna-pariisis-eestile-on-macron-ainuoige-valik-sest-ta-toetab-euroopa-projekti-avatud-majandusmudelit-ja-progressiivseid-lahendusi?id=78132948

Pükse vist päris jalast ei kista, aga Pariisi rongijaamas kontrollitakse põhjalikult. Eriti Brüsselist tulevaid ronge.https://twitter.com/GavinLeeBBC/status/861202261581721600

Louver'i juures võib nüüd taas vabamalt liigelda.https://twitter.com/byrnemaria/status/861195508882305024

Kurb uudis Pariisist, kus 89-aastane mees suri kohe peale hääletussedeli laskmist valimiskasti. Ta kurtis survet südame piirkonnas. Valimisjaoskond suleti umbes tunniks ajaks.

Ja nüüd sõnum rahvusvahelisest kosmosejaamast, kus prantsuse astronaut Thomas Pesquet paneb inimistele südamele, et nad hääletaksid. Isegi tema tegi seda!https://twitter.com/Thom_astro/status/861188362928963584

Veidi uudiseid ka väikesaar Chauseylt, kus on püsielanikke ehk vaid 10, aga hääletama on end registreerinud ligi 50 inimest. Nad ei ole küll tõenäoliselt valimiste kaalukeeleks, aga võitlesid selle eest, et ka seal avataks valimisjaoskond. „Ma panustame riigi majandusse ja loodame osaleda ka demokraatlikus protsessis,“ ütles üks sealne elanik. Esimeses ringis, 23. aprillil, hääletas siin 18 inimest François Filloni, 17 inimest Macroni, neli inimest Jean-Luc Mélenchon ja vaid üks inimene Le Peni poolt.

Evakueerimisest veel nii palju, et põhjustajaks oli kahtlane kott ning see leiti ajakirjanikele mõeldud telgi lähedalt. Niisiis evakueeritute seas olid peamiselt žurnalistid.

Prantsusmaal on presidendi valimiste juures huvitav kuid veidi lapsik komme. Nimelt antakse neile kahe kandidaadi nimega paberitükid. Üks pannakse valimiskasti, teine visatakse prügikasti.https://twitter.com/mulhollandrory/status/861181515853684737

Pariisis on muide kehvapoolne ilm, mis võib ka hääletajaid eemale hoida.

Politsei sõnul oli inimeste evakueerimine Louvre'i lähedalt siiski vaid ettevaatusabinõu ning mingit ähvardust tehtud ei ole.

Prantslased kutsuvad teinetest üles kindlasti hääletama. Üks üleskutse tuleb Martin Luther King jr sulest: "Suurim tragöödia ei ole mitte pahade inimeste brutaalsus vaid heade inimeste vaikimine."https://twitter.com/louisedidierr/status/861186262996221956

Kokku on üle Prantsusmaa väljas ligi 50 000 korrakaitsjat. Tegemist on äärmiselt turvatud valimistega.

Macroni pressiesindaja Pauline Calmes kinnitas, et Louvre'i juurest evakueeriti inimesed ettevaatusabinõuna. Ta ei täpsustanud, milline oli tehtud ähvarduse sisu.

Suurbritannias elavad britid on kurtnud, et neil võtab hääletama pääsemine aega lig 2 tundi. Järjekorrad on pikad.https://twitter.com/philipjkyle/status/861142094236315648

Turvalisuse kaalutlustel on evakueeritud inimesed Louvre'i lähedalt. Just siin soovib Emmanueal Macron pidada oma valimiste-järgse kõne.https://twitter.com/DaniloCeccarell/status/861179716090441728

Prantsusmaa lippe on Pariisi tänavad täis.

Valimisaktiivsus oli keskpäeval 28,2%, mida on enam kui kahe protsendipunkti jagu vähem kui viimastel presidendivalimistel 2012. aastal ja pea kuue protsendipunkti võrra vähem kui 2007. aastal. https://twitter.com/AFP/status/861160310790529024

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/eestlane-prantsusmaal-paljud-haaletavad-macroni-poolt-et-takistada-le-peni-voimuletulekut?id=78130484

Mõlemad presidendikandidaadid on nüüd hääletamas käinud. Mõlemad andsid täna hommikul oma hääle Põhja-Prantsusmaal. Tsentrist Emmanuel Macron Le Touquet's ja paremäärmuslane Marine Le Pen Hénin-Beamont'is.

Vahur Koorits kirjutab eliidivastaste poliitikute tõusu tagamaadest: "Veel paar põlvkonda tagasi võis 12aastase keskhariduse omandamise järel minna tööle mõnda tehasesse, mis tagas American Dreami elu lõpuni. Enam mitte. Nüüd on vaja hea elu saavutamiseks peale keskkooli veel edasi õppida. Ent kui keskkoolid asuvad tihedalt üle riigi ja neid leiab ka üsna väikestes kohtades, siis ülikoolid kipuvad asuma peamiselt suuremates linnades." http://vahurkoorits.blogspot.com.ee/2017/05/ulikoolid-pohjustasid-le-peni-trumpi-ja.html

VALIMISPLATVORM: Tsentrist Emmanuel Macron (39), endine majandusminister, lubab rahule jätta prantslaste kuulsa 35-tunnise töönädala ja 60. eluaastast algava pensioniea. Ühtlasi kavatseb ta riigi kulutusi 60 miljardi euro võrra vähendada, lasta lahti 120 000 ametnikku ja kärpida nii ettevõtete kui ka vaeste töötajate makse. Ainsa kandidaadina lubab Macron kindlasti täita euroliidu nõuet, et riigieelarve puudujääk ei tohi ületada 3% SKT-st. Samuti lubab ta eraldada viie aasta jooksul riiklikeks investeeringuteks 50 miljardit eurot ja vähendada tööpuuduse 7%-ni. Arvamusküsitluste kohaselt kogub ta täna umbes 60% häältest.

VALIMISPLATVORM: Paremäärmuslasest Marine Le Pen (48) lubab astuda välja NATO-st, korraldada Euroopa Liitu jäämise või sealt lahkumise üle referendumi, asuda tihedamalt läbi käima Venemaaga ja tunnustada Krimmi selle osana. Ühtlasi tahab ta piirata sisserännet 10 000 inimeseni aastas ja illegaalid automaatselt välja saata. Majandusliku poole pealt lubab Le Pen alandada madalapalgaliste makse, langetada pensioniea praeguselt 62. eluaastalt 60. eluaastale ja keelduda kõigist vabakaubanduslepetest. Arvamusküsitluste kohaselt kogub ta täna umbes 40% häältest.

Venemaa üritab prantslasi mõjutada andma hääl neile sobiva kandidaadi poolt. Prantsusmaa poliitik Alain Lamassoure tunnistas, et Venemaa tegevus on enne olulisi valimisi kõvasti laienenud, eriti kõikide Euroopa-vastaste poliitjõudude toetamise vallas. „Jah, Venemaa on ka Prantsusmaal enne valimisi väga aktiivne, aga neil pole avalikule arvamusele mingit mõju. Venemaa ja Vladimir Putin pole Prantsusmaal populaarsed, kuid nad rahastavad kas otse või kaudselt kõiki Prantsusmaa Euroopa-vastaseid erakondi,” ütles Lamassoure Eesti Päevalehele märtsis. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/prantsuse-parempoliitik-le-penile-maksab-presidendivalimistel-voidu-eurovastasus?id=77720514

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/eestlane-prantsusmaal-paljud-haaletavad-macroni-poolt-et-takistada-le-peni-voimuletulekut?id=78130484

Prantsusmaa president François Hollande ütles laupäeval uudisteagentuurile AFP, et küberrünnak presidendikandidaat Emmanuel Macroni vastu ei jää riigipoolse vastuseta. „Me olime nendest riskidest teadlikud, sest see on aset leidnud mujalgi,“ tõdes ta.

Eesti Päevalehe laupäevaleht LP kirjutas, et alles paar aastat tagasi veel suhteliselt tundmatust Macronist on nüüd nii internetis kui ka meedias saanud üks peamisi poliitsatiiri sihtmärke. Üks naljade peamisi lähtealuseid on tema ebamäärased vaated ja tajutav soov võimalikult paljudele meeldida. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/miks-macron-pahandas-kui-teda-munaga-visati-ta-lootis-saada-kaaviari?id=78113522

Kuidas kulgeks hääletus Prantsusmaa mandriosas (s.t ilma Korsikata), mille valimisringkondade peale jagatakse ära 535 alamkoja kohta 577-st? Küsitluse põhjal võidaks juunikuised parlamendivalimised Macroni uus partei En Marche („Marss edasi!”), kes koguks mandril 249 kuni 286 kohta, kirjutas Eesti Päevaleht sel nädalal. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/presidendiks-saades-voiks-macron-loota-ka-ulekaalu-prantsuse-parlamendis?id=78104458

Feministlik protestirühmitus FEMEN korraldas täna hommikul Põhja-Prantsusmaal Henin-Beaumonti linna kiriku ees protestiaktsiooni paremäärmusliku presidendikandidaadi Marine Le Peni vastu.

Mismoodi suur osa Prantsusmaa valijaskonnast sellele uuele seisule – kus mängust on täielikult väljas kogu senise, Charles de Gaulle’i rajatud võimusüsteemi üks põhitaladest parempoolse ja konservatiivse jõu näol - reageerivad, on täiesti lahtine, kirjutab Toomas Alatalu. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/toomas-alatalu-kui-korgeks-osutub-tana-rotschildide-finantspankuri-edu-prantsusmaa-presidendivalimistel?id=78130208

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/isis-kutsub-voitlejaid-tapma-prantsusmaa-presidendikandidaate?id=78130402

Valimisjaoskonnad on täna avatud hommikul kella 8-st õhtul kella 20-ni. Arvatav võitja peaks teada olema kell 21 Eesti aja järgi. Esmaspäeval näeb tulevast presidenti juba üheskoos praeguse riigipea François Hollande'iga iga-aastasel Teises maailmasõjas hukkunute mälestustseremoonial pealinna Pariisi Arc de Triomphe'i all asuval tundmatu sõduri haual.

Kuidas häkkimisskandaal valimistulemust mõjutab? Valimiskomisjon sekkus.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/prantsuse-valimiskomisjon-keelas-hakitud-macroni-dokumentide-avaldamise?id=78126768

Mida pooled lubavad?http://epl.delfi.ee/news/valismaa/prantsusmaa-valib-puhapaeval-euroopa-ja-isolatsionismi-vahel?id=77959558

Favoriit on selgelt Macron, kes on enne valimispäeva edu veelgi suurendanud.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/macron-on-prantsusmaa-presidendivalimiste-kampaania-viimaseks-paevaks-edu-le-peni-ees-suurendanud?id=78114506

Eile selgus, et häkkerid on Prantsusmaa valimised väga tõsiselt "vaatluse alla võtnud"http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/emmanuel-macron-langes-oopaev-enne-valimisi-massiivse-kuberrunde-alla?id=78125302