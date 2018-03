Presidendikandidaat Ksenia Sobtšak ja Dmitri Gudkov moodustavad koos Putini-vastase partei

Presidendikandidaat Ksenia Sobtšak ja poliitik Dmitri Gudkov moodustavad Andrei Netšajevi partei Kodanikualgatus baasil uue opositsioonierakonna, mis kannab praegu tinglikku nime Muutuste Partei, vahendab RBK.

Gudkov ütles, et uus partei moodustatakse selleks, et viia poliitika tagasi normi. „Norm on see, kui riigiduumas arutatakse seadusi, mitte ei krabata naisi intiimsetest kohtadest. Norm on see, kui ei veeta lennukitega kokaiini,” ütles Gudkov. Sobtšak märkis, et nad ühinesid Gudkoviga „meie ja teie vabaduse eest”.

„Me ei kavatse olla „konstruktiivne opositsioon” - selle aeg, kui seda on kunagi olnud, on ammu möödas. Me oleme Putini-vastane partei,” kirjutas Gudkov Telegramis.

Kodanikualgatuse valimine uue erakonna aluseks on tingitud sellest, et sellel on litsents, aga uuel opositsioonierakonnal ei ole tänapäeva Venemaal seda litsentsi saada reaalne, selgitas Gudkov. Ta tuletas ka meelde koostööd Netšajeviga regionaalvalimistel ja Sobtšaki presidendikandidaadiks ülesseadmist just Kodanikualgatuse poolt.

„Lõpuks oleme me mõlemad ühe, veel noore põlvkonna esindajad. Ja me ei taha, et see vananeks, vahtides raugastuvat diktaatorit,” ütles Gudkov.