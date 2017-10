Prantsusmaal varastati kuulsa impressionisti Renoiri maal

Vahetult enne oksjonit varastati Pariisi lähistelt Pierre-Auguste Renoiri väike õlimaal.

BBC kirjutab, et maal oli väljas Saint-Germain-en-Laye's asuvas oksjonimajas. See varastati kõigest päev enne seda, kui see müüki läinuks.

Arvatakse, et selle väärtus on 25 000 - 30 000 euro vahel. Politsei loodab, et turvalindistustest on kasu, et kurjategijad tabada.

Maalil oli kujutatud blondi noort tüdrukut. Maalil olid ka initsiaalid AR.