Prantsusmaal vahistati koos 3 miljoni euroga kadunud sularahavedaja

Lauri Laugen toimetaja RUS 2

Adrien Derbez Foto: AFP

Kaks Prantsuse rahavedajat said šoki, kui leidsid, et nende raha täis kaubik on kadunud koos meeskonna kolmanda liikmega. Kaubik leiti varsti, aga 28-aastasest juhist ja 3,4 miljonist eurost sularahast polnud mingit märki.