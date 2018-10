Prantsusmaal tabati helikopteriga vanglast põgenenud kuulus kurjategija

Riigi tagaotsituim kurjategija peeti kinni Pariisist põhjas, teadete kohaselt koos venna ja veel kahe mehega, vahendab BBC News.

46-aastane Faïd on gangsterifilmide fänn ja väidab, et on nendest õppust võtnud.

Faïd vahistati esimest korda 1998. aastal relvastatud röövi eest. 1. juulil toimunud vanglast põgenemine oli tema teine ja kõige dramaatilisem.

Faïdi viisid Pariisist kagus asuvast Reau vanglast minema kolm raskelt relvastatud meest, kes murdsid sisse külastusruumi. Nad viisid Faïdi helikopterisse, mida juhtis pantvangi võetud piloot.

Faïd kandis 25-aastast karistust röövikatse korraldamise eest 2010. aastal, mille käigus hukkus naispolitseinik.

Faïd tabati täna varahommikul kodulinnas Creil’s.

1972. aastal sündinud Faïd kasvas Creil’s üles. 1990. aastatel juhtis ta jõuku, mis tegeles relvastatud röövide ja väljapressimistega.

Faïd on öelnud, et tema elustiili ja mõningaid kuritegusid on inspireerinud Hollywoodi filmid, nagu näiteks Al Pacino „Scarface”. 1997. aasta rünnakus rahaveoauto vastu kasutasid Faïd ja tema kaasosalised jäähoki väravahi maske nagu Robert de Niro filmis „Heat”. Hiljem ütles Faïd, et on vaadanud seda filmi DVD-lt sadu kordi ning teatas Pariisi filmifestivalil selle režissöörile Michael Mannile, et viimane oli tema tehniline nõuandja.