Prantsusmaal rammis autojuht teed ületanud noori

Prantsuse politsei - pilt on illustratiivne

28-aastane mees sõitis Prantsusmaal Toulouse´i linna lähedal otsa kolmele õpilasele, kes viidi Toulouse´i haiglasse. CNN-i uudisteportaali andmetel on ühe ohvri vigastused tõsised, kuid kaks on juba haiglast välja saanud.

CNN kirjutab, et auto kiirendas täpselt siis, kui ohvrid hakkasid teed ületama.

Noortele otsa sõitnud mees arreteeriti mõni minut peale sündmust. Mehel on varasemast kirjas väiksemad rikkumised, mis on seotud narkootikumidega, kirjutab BBC.

Esialgsetel andmetel ei ole mingeid viiteid, et tegu võis olla terrorismiaktiga. Kinnitamata andmetel võisid kahtlusalusel olla psühholoogilised probleemid.

Toulouse´i linnapea Jean-Luc Moudenc teatas Twitteris, et on sündmusest šokeeritud. "Pakume igakülgset abi ohvritele ja nende lähedastele," kirjutas ta.

Ka Prantsuse siseministeerium teatas, et kahtlustataval on varasemalt olnud mentaalseid haigusi. BBC-le teadaolevalt ei olnud mees varasemalt politsei jälgimise all.