Prantsusmaal Nantes’is jätkusid teist ööd rahutused ja süütamised

Prantsusmaa lääneosas Nantes’is jätkus teist ööd vägivald, mille kutsus esile noore mehe tapmine politsei poolt. Süüdati kümneid autosid, poode ja ühiskondlikke hooneid ning mitmel pool toimusid kokkupõrked politsei ja noortejõukude vahel.

Politsei vahistas 11 inimest, kellest neli olid alaealised, enamik neist linna Breil’ piirkonnas, kust rahutused ööl vastu eilset alguse said, kui levis uudis, et politseinik tulistas surnuks 22-aastase mehe pärast tema auto peatamist, vahendab The Local.

Märulipolitsei pidas kogu öö lahinguid maskis vägivallatsejatega Breil’s ja mitmes teises Nantes’i linnaosas.

Koidikul täitsid tänavaid põlenud autod ja lõhutud akende klaasikillud. Avalike hoonete hulgas, mis süüdati, oli kogukonnakeskus, kus asus raamatukogu. Süüdati umbes 40 autot, apteek ja poode.

Noored mehed ja teismelised, kes rahutustes osalesid, ei võtnud kuulda hukkunud mehe perekonda, kes kutsus üles Nantes’i äärelinnades korda hoidma.

Prantsusmaa peaminister Édouard Philippe sõitis täna Nantes’i, et kohtuda linnapeaga ja saada olukorrast ülevaade.

Rahutused algasid teisipäeval, kui noor mees, keda nimetatakse Prantsuse meedias Aboubakar F.-iks, püüdis teadete kohaselt põgeneda, kui politsei ta autoga Breil’s kinni pidas.

Politsei teatel oli mees põgenemiskatsel politseiniku suunas ümber pööranud, mille peale politseinik teda kaela tulistas. Mees sai tabamuse unearterisse ja suri haiglas kaks tundi hiljem.