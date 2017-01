Prantsusmaal läks tagaselja kohtu alla Aafrika diktaatori sadu miljoneid luksuslikule elustiilile kulutanud poeg

Ekvatoriaal-Guinea presidendi playboy’st poeg ja ühtlasi riigi asepresident Teodorín Obiang, kes on kurikuulus oma luksusautode ja -majade ning Michael Jacksoniga seotud mälestusesemete poolest, läks esmaspäeval Prantsusmaal kohtu alla süüdistatuna riigi laostamises oma elustiiliga.

Obiangi kahtlustatakse enam kui saja miljoni euro ulatuses riigi raha kasutamises maja ostmiseks Pariisi ühel peenemal tänaval ning Itaalia superautode soetamiseks, vahendab AFP.

47-aastase pidusid armastava poissmehe kohalviibimiseta alanud istungil palusid advokaadid kohtuprotsessi edasilükkamist, sest ettevalmistusaeg olevat liiga lühike olnud.

Kohus teatas, et otsus võimaliku edasilükkamise kohta tehakse kolmapäeval.

Kohtuprotsess on esimene, mis puudutab kolme Aafrika liidri Prantsusmaal asuvaid varasid. Kõiki kolme süüdistatakse luksusliku elu elamises välismaal, samas kui nende riikide kodanikud elavad sügavas vaesuses.

Prantsusmaal on tegemist pretsedendiga, sest varem on Prantsusmaa Aafrika diktaatorite suhtes, kes oma kahtlaseid sissetulekuid Pariisi kinnisvarasse ja luksuskaupadesse paigutavad, silma kinni pigistanud. Korruptsioonivastased organisatsioonid Transparency International ja Sherpa on selleks ligi kümme aastat lobitööd teinud.

Aafrika ainus hispaaniakeelne riik Ekvatoriaal-Guinea on mandri suuruselt kolmas naftatootja, kuid üle poole riigi elanikkonnast elab allpool vaesuspiiri. Inimõiguslased süüdistavad riiki pidevalt repressiivsete seaduste, korruptsiooni, õigusvastaste tapmiste ja piinamiste pärast.

Ei ole oodata, et Obiang kohtusse ilmuks või võimalikku vanglakaristust kandma hakkaks, kui ta süüdi mõistetakse.

USA võimud teatasid 2014. aastal, et Obiang on oma riigi häbitult rüüstanud, ning sundisid ta loobuma varadest, mille hulka kuulus villa Malibus ja osa Michael Jacksoni kollektsioonist.

Novembris teatas Šveitsi prokuratuur, et on samuti alustanud Obiangi kohta rahapesujuurdlust ning konfiskeerinud Genfis 11 luksusautot, sealhulgas umbes kaks miljonit eurot maksva Bugatti Veyroni.

Juurdluse käigus konfiskeeritu detsembris Hollandis Obiangi 76-meetrine jaht Ebony Shine, teatas Šveitsi ajakiri L’Hebdo.

Pariisis arvatakse Obiangi maja Avenue Fochil, kus on kino, spaa, juuksurisalong ja ülekullatud kraanid, olevat hinnanguliselt väärt umbes 107 miljonit eurot.

Kui Prantsuse võimud Pariisis esimest korda 2011. aastal läbiotsimisi korraldasid, pidid nad Bugattide, Ferraride, Rolls Royce’ide ja muude autode jaoks puksiire tellima.

Prokuratuur väidab, et aastatel 2004-2011, kui Obiang oli oma isa, president Teodoro Obiang Nguema valitsuses põllumajandusminister, pani ta taskusse 110 miljonit eurot. Selles ametis kontrollis Obiang tulusat puidusektorit, mis on Evatoriaal-Guinea teine ekspordiartikkel peale nafta. Puidu müügile kehtestatud „revolutsiooniline maks“ liikus prokuratuuri väitel otse Obiangi pangakontodele.

1969. aastal sündinud Obiang oli kümneaastane, kui tema isa kukutas tema verejanulise onu, diktaator Francisco Macias Nguema.

Nüüdseks Aafrika pikaajalisim valitseja tegi oma pojast asepresidendi selle aasta juunis pärast tagasivalimist tavapärase enam kui 90-protsendise toetusega.

Prantsusmaa valitsust esindava juristi sõnul on Obiangil kompulsiivne vajadus osta.

Obiangi kogu varanduse suurust on keeruline hinnata, kuid USA justiitsministeerium teatas 2014. aastal, et ta on kokku krabanud kuni 300 miljonit dollarit.