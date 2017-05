Prantsusmaal jõustus liiga kõhnade modellide keeld

Prantsusmaal hakkas kehtima 2015. aastal vastu võetud seadus, mis keelab moetööstuses liiga kõhnade modellide kasutamise.

Seadus nõuab, et modellidel oleks esitada arstilt saadud tõend terviseseisundi kohta, pöörates erilist tähelepanu kehamassiindeksile ehk pikkuse ja kaalu suhtele, vahendab ERRi uudisteportaal uudistekanalit BBC.

Samuti nõuab seadus, et kui fotol on keha suurust digitaalselt töödeldud, peab see alates oktoobrist olema vastavalt märgistatud (photographie retouchée).

Algselt nägi eelnõu ette modellide kehamassiindeksi alampiiri seadmist, kuid seaduse jõustunud versioonis jäeti arstidele otsustusõigus, mille puhul tuleb arvestada modelli kaalu, vanust ja kehaehitust.

Tööandjaid, kes seadust rikuvad, võib ees oodata kuni 75 000 euro suurune trahv ja kuus kuud vangistust.