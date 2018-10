Prantsusmaal hakati uurima, miks sünnivad lapsed väärarenenud kätega

Seni on juhtumeid olnud suhteliselt vähe – kokku umbes 25 viimase 15 aasta jooksul Bretagne’is, Loire-Atlantique’is ja Ainis – kuid väärarengud on tekitanud avalikkuses ärevust ja neist on palju räägitud Prantsuse meedias, vahendab AFP.

Esmaspäeva õhtul teatasid tervishoiuvõimud veel 11 juhtumist Aini piirkonnas Šveitsi piiri ääres aastatel 2000-2014, mida pole varem avalikustatud.

Võimud on juba tunnistanud, et juhtumite arv Prantsusmaa läänerannikul Bretagne’is ja Loire-Atlantique’is on statistiliselt liiga suur ning tervishoiuminister Agnès Buzyn lubas asja edasi uurida.

Seni ei ole väärarengutele mingit seletust leitud vaatamata emade uurimisele, et saada teada, kas nad on kokkupuutunud teatud ainetega.

Mõned keskkonnakaitsjad on väitnud, et süüdi on pestitsiidid, aga sellele ei ole praegu teaduslikke tõendeid.

Defektid võivad olla ka geneetilised.

1950. ja 1960. aastatel sündisid tuhanded lapsed üle maailma puuduvate või väärarenenud jäsemetega ja seda seostati ravimiga nimega talidomiid, mida kasutati rasedatel iivelduse vastu. 1960. aastatel talidomiid keelati.