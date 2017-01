Prantsusmaal arreteeriti Serbia taotluse põhjal endine Kosovo peaminister

Prantsuse politsei teatas kolmapäeval endise Kosovo geriljaliidri ja hilisema peaministri Ramush Haradinaj´ vahistamisest, keda Serbia süüdistab sõjakuritegudes.

Kosovo välisministeeriumi teatel peeti Haradinaj kinni Serbias 2004. aastal väljaantud vahistamismääruse põhjal. „See ei ole meie jaoks aktsepteeritav,“ lisas välisministeerium. Saint-Louis´s kinnipeetud Haradinaj reisis diplomaatilise passiga.

Haradinaj juhtis aastatel 1998-99 Kosovo sõja ajal albaanlastest mässulisi ja oli aastatel 2004-05 ehk enne iseseisvuse väljakuulutamist ÜRO protektsiooni all tegutsenud kohaliku valitsuse peaminister. Ta on olnud kaks korda Haagi tribunalis sõjakuritegudes süüdistatuna kohtu all ja mõisteti mõlemal korral õigeks.

Prantsuse võimude teatel otsustab riik neljapäeva jooksul, kas Haradinaj´ väljaandmiseks on piisavalt alust või on tegu politiseeritud süüdistusega. Samuti selgitatakse välja, kas Serbia süüdistab teda samades tegudes, milles ta on juba Haagis õigeks mõistetud. Eelmisel aastal pidas Sloveenia politsei Haradinaj´ kaheks päevaks kinni, kuid laskis ta seejärel vabadusse.