Prantsusmaa välisminister: Iraani tuumakokkulepe ei ole surnud

Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian ütles täna, et Iraani tuumakokkulepe ei ole surnud vaatamata USA presidendi Donald Trumpi otsusele sellest taganeda. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kavatseb täna sel teemal rääkida Iraani presidendi Hassan Rouhaniga.

Le Drian ütles RTL-i raadiole, et Prantsusmaa tahab 2015. aastal sõlmitud tuumakokkuleppele kindlaks jääda ja leiab, et Iraan on seda austanud, vahendab Reuters.

Macroni vestlusele Rouhaniga järgnevad kõrgetasemelised läbirääkimised iraanlaste, brittide ja sakslaste ning ka Prantsusmaa vahel, teatas Le Drian. Kohtumisi peetakse ka suurte naftafirmade ja teiste ettevõtete esindajatega, kellel on Iraanis suured ärihuvid.

„Kokkulepe ei ole surnud. On Ameerika taganemine kokkuleppest, aga kokkulepe on endiselt olemas,” ütles Le Drian.

„Regioon väärib paremat kui edasine destabiliseerimine, mida Ameerika taganemine provotseerib. Seega tahame me sellest kinni pidada ja vaadata, et ka Iraan seda teeks, et Iraan käituks vaoshoitult,” lisas Le Drian.

Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire ütles varem Prantsuse raadiojaamale, et Trumpi otsus Iraani kohta oli viga ja USA ei peaks pidama end maailma majanduspolitseinikuks.