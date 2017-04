Prantsusmaa valimiskomisjon hoiatas Vene agentuuri Sputnik avaldatud valeuuringu eest

Prantsusmaa valimiskomisjon andis hoiatuse seoses Vene uudisega, et konservatiivne ja Venemaa-sõbralik kandidaat François Fillon on uuringu järgi populaarseim.

Sõltumatu tsentristliku kandidaadi Emmanuel Macroni abid väitsid veebruaris, et Macron on Vene meedia, sealhulgas agentuuri Sputnik „valeuudiste“ ohver, vahendab Reuters.

Pea kõik Prantsusmaa meediaväljaanded on tellinud küsitlusi, mis on alates veebruari keskpaigast näidanud, et endine peaminister Fillon jääb Macronist ja parempopulistliku Rahvusrinde kandidaadist Marine Le Penist maha.

Sputnik teatas aga 29. märtsil oma uudise pealkirjas järgmist: „2017. aasta presidendivalimised: Filloni naasmine küsitluste etteotsa“.

Artiklis tsiteeriti Moskvas baseeruvat Brand Analyticsit, mille uuring põhinevat Prantsuse sotsiaalmeedial.

Prantsusmaa valimiskomisjon teatas oma avalduses, et uuringut ei saa nimetada avalikku arvamust esindavaks ning Sputnik väitis ekslikult, et tegemist oli küsitlusega sellisena, nagu näevad ette Prantsusmaa seadused.

„On kohustuslik, et seda tüüpi uuringute avaldamist koheldaks ettevaatusega, nii et avalik arvamus oleks teadlik selle mitteesinduslikust iseloomust,“ teatas valimiskomisjon.

Brand Analyticsi poliitiliste küsitluste või internetikasutajate uuringute ajalugu väljaspool Venemaad või endist Nõukogude Liitu on tundmatu.

Sputnik avaldas sama firma küsitluse tulemused ka veebruari keskel ning ka see näitas, et Fillon juhtis pikalt Macroni ja Le Peni ees. Muude uuringute järgi hakkas Macron siis tõusma ja Fillon oli alles kolmas.