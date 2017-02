Prantsusmaa tuumajaamas toimus plahvatus, kiirgusohtu ei ole

Prantsusmaa Manche’i departemangus Cotentini poolsaarel asuvas Flamanville’i tuumaelektrijaamas toimus neljapäeval kohaliku aja järgi kella kümne ajal masinasaalis plahvatus, mis jäi aga väljapoole tuumatsooni. Viis inimest sai kerge mürgituse.

Plahvatus toimus neljapäeval kohaliku aja järgi kella 10 ajal tuumajaama masinasaalis, kuid väljaspool tuumatsooni ja kellelegi tõsiseid vigastusi tekitamata, teatas kohalik prefektuur, kinnitades igasuguse tuumaohu puudumist, vahendab Europe 1.

Ka põleng on peaaegu kustutatud. "See on märkimisväärne tehniline vahejuhtum, kuid see ei ole tuumaõnnetus", sest plahvatus toimus väljaspool tuumatsooni, teatas prefektuuri esindaja Olivier Marmion. Spetsiaalset päästeplaani ei käivitatud.

Energiatootmine tuumajaama 1. reaktoris peatati, teatas prefektuur. Enne keskpäeva kohaliku aja järgi teatati, et põleng on pea täielikult kustutatud. Europe 1 andmetel võis plahvatuse põhjustada lühis.

Marmioni sõnul sai viis inimest kerge mürgituse, kuid vigastada keegi ei saanud.