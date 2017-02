Prantsusmaa skandaali räsitud presidendikandidaat Fillon palus ajaleheartiklis valijate toetust tagasi

Prantsuse konservatiivide presidendikandidaat François Fillon pöördus kolmapäeval ajaleheartikliga valijate poole palvega taas teda toetama asuda, pärast seda kui Fillon kaotas valimiskampaania liidrikoha süüdistatuna perekonnaliikmetele fiktiivsete töökohtade loomises.

Skandaal sundis Filloni vabandama ning tema populaarsus vähenes. Arvamusküsitluste järgi on nüüd aprillis ja mais toimuvate presidendivalimiste tõenäoline võitja sõltumatu tsentrist Emmanuel Macron, kes võidaks teises voorus parempopulistliku Rahvusrinde kandidaati Marine Le Peni, vahendab Reuters.

„Ma olen otsustanud hirmutamisele ja survele mitte järele anda. Ma olen valinud prantslaste ees seismise, nende kohtumõistmisega silmitsi olemise,“ ütles Fillon regionaalses ajalehes Ouest-France, mis on riigi kõige paremini müüv leht ja mida loetakse laialdaselt Filloni kantsis Lääne-Prantsusmaal.

Püüdes taas rünnakule minna ja näidata, et tal on erakonna toetus, külastas Fillon teisipäeval Champagne’i regiooni, kus tema kõrval oli sealt pärit parlamendiliige François Baroin, keda on pakutud „plaan B“ kandidaadiks.

Ühe spordivahendite tehase juures kohtas Fillon aga meeleavaldajaid, kes karjusid talle „Suli!“ ja „Varas!“, teatas ajaleht Les Échos.

Filloni erakond Les Républicains (Vabariiklased) ilmselt Filloni presidendikandidaadina maha ei võta, võttes arvesse, et mingit alternatiivkandidaati ei ole esile kerkinud ning uute eelvalimiste korraldamiseks pole enam aega.

Satiiriline nädalaleht Le Canard Enchaîné kirjutas kaks nädalat tagasi, et Filloni naine Penelope sai riigi raha töö eest, mida ta ilmselt ei teinud. Hiljem selgus, et maksumaksja raha on saanud ka Filloni kaks täiskasvanud last.

Telekanal BFM Business teatas kolmapäeval oma veebilehel avaldatud artiklis, et kindlustusfirma AXA maksis 2012. aasta keskpaigast kuni 2014. aasta keskpaigani Fillonile 200 000 eurot Filloni konsultatsioonifirma 2F Conseil’ kaudu.

Prantsuse meedia spekuleeris eelmise aasta lõpus, et AXA endine juht Henri de Castries võib saada rahandusministriks.