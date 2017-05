Prantsusmaa presidendivalimised: „parasiit ja valetaja“ ning „irvitav pankur“ väitlesid euro ja terrorismi teemadel

Prantsusmaa presidendikandidaadid, paremäärmuslane Marine Le Pen ja tsentrist Emmanuel Macron pidasid kolmapäeva õhtul maha ägeda televäitluse, kus oli juttu Prantsusmaa tulevikust, eurost ja terrorismi vastu võitlemisest. Presidendivalimiste teine voor toimub pühapäeval.

Enne väitlust näitasid arvamusküsitlused, et 39-aastane Macron juhtis 48-aastase Le Peni ees 20-protsendise edumaaga, vahendab Reuters.

Le Peni jaoks oli kahe ja poole tunnine teledebatt, mida vaatasid miljonid, viimane suur võimalus valijaid enda poole meelitada.

Ometi pidas 63 protsenti vaatajatest Macroni väitluses veenvamaks, selgub BFM TV tellitud Elabe’i küsitlusest.

Ägedas sõnavahetuses rääkis Le Pen Macroni taustast endise investeerimispankuri ja majandusministrina, kujutades teda ametist lahkuva sotsialistide valitsuse pärija ning „metsistunud globaliseerumise“ kandidaadina.

Macron tegi pihuks ja põrmuks Le Peni plaani lahkuda euroalast, nimetades seda saatuslikuks plaaniks, mis vallandaks valuutasõja, ning süüdistas vastaskandidaati võimetuses pakkuma lahendusi Prantsusmaa majandusprobleemidele, näiteks kroonilisele tööpuudusele.

Le Pen vastas, et euro on pankurite, mitte rahva valuuta.

Kohati mindi ka isiklikuks. Macron nimetas Le Peni parasiidiks ja valetajaks ning Le Pen Macroni irvitavaks pankuriks ja teatas: „Te olete väljastpoolt noor ja seestpoolt vana.“

Kui Le Pen üritas katkestada Macroni kokkuvõtvat sõnavõttu, torkas Macron: „Teie jääge televisiooni. Mina tahan olla riigi president.“

Kõige teravamad kokkupõrked toimusid rahvusliku julgeoleku teemal.

Le Pen süüdistas Macroni islamifundamentalismiga silmitsi seistes enesega rahulolev olemises. „Teil pole mingit plaani, aga te olete islamifundamentalismi suhtes andestav,“ ütles Le Pen.

Macron vastas, et terrorismist saab tema prioriteet, kui ta presidendiks valitakse, ning süüdistas Le Peni valede lahenduste pakkumises.

„Ma juhin võitlust islamiterrorismi vastu igal tasemel. Aga see, mida nad tahavad, lõks, mida nad meie jaoks valmis hoiavad, on see, mida teie pakute – kodusõda,“ lausus Macron.

Kandidaatide nägemused Prantsusmaa kohta olid diametraalselt vastandlikud. Macron kutsub üles liberaalsetele reformidele majandusele tõuke andmiseks, samas kui Le Pen tahab kasutusele võtta protektsionistlikud kaubandusmeetmed töökohtade kaitsmiseks.

Enne debatti oodati, et seda vaatab Prantsusmaa ligi 47 miljonist valijast üle 20 miljoni.

Kolmapäeval ajalehes Le Monde avaldatud Cevipofi küsitluse tulemuste järgi toetas Macroni 59 ja Le Peni 41 protsenti valijatest. Ifop-Fiduciali küsitlus Paris Matchi, CNewsi ja Sud Radio tellimusel andis tulemuseks 60-40 Macroni kasuks.