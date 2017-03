Prantsusmaa presidendikandidaatide televäitluses oli veenvaim Macron

Prantsusmaal toimus esmaspäeva õhtul enam kui kolm ja pool tundi kestnud presidendikandidaatide teledebatt, kus domineerisid küsitluste järgi populaarseimad, parempopulistliku Rahvusrinde juht Marine Le Pen ja sõltumatu tsentrist Emmanuel Macron.

Kunagisel investeerimispankuril ja president François Hollande’i valitsuse endisel majandusministril Macronil oli enne väitlust kõige rohkem kaotada ja kõige rohkem tõestada, sest vaid 49 protsenti tema toetajatest ütles IFOP-i küsitluse järgi enne debatti, et on kindlad, et ei muuda meelt, vahendab France24.

Kohe pärast väitlust toimunud värske küsitluse tulemuste järgi pidasid televaatajad aga Macroni sõnasõja võitjaks. 29 protsenti vastanutest ütles, et Macron oli kõige veenvam kandidaat ja ülejäänutest selgelt ees. Vasakäärmuslast Jean-Luc Mélenchoni pidas veenvaimaks 20 protsenti, konservatiivi François Filloni ja Le Peni 19 protsenti ning sotsialisti Benoît Hamoni 11 protsenti küsitletutest. Macroni otsiti väitluse ajal ka kõige rohkem Google’ist.

Algusest peale ja kogu õhtu kirjeldasid Macron ja Hamon ühelt poolt ning Le Pen ja Fillon teiselt poolt kahte omavahel kontrastset Prantsusmaad. Macron rääkis „usaldusest maa ja tema energia vastu“ ning „lootust kandvast platvormist“, samas kui Le Pen maalis hoopis süngema pildi.

„Ma tahan olla Prantsuse vabariigi president, aga päriselt. Ma ei pürgi valitsema seda, millest on saanud piirkond, ebamäärane piirkond Euroopa Liidus. Ma ei taha olla proua Merkeli asekantsler, ma ei taha olla ühe või teise rahvusvahelise korporatsiooni müügiesindaja,“ ütles Le Pen oma pikas ja võitluslikus sissejuhatuses.

Le Pen rääkis „ebakindluse, vägivalla ja murdvarguste plahvatusest kogu Prantsusmaa territooriumil, sealhulgas kõige kõrvalisemates külades“ ja „proportsionaalsest diskursusest“ julgeoleku alal.

Macron jäi aga Le Peni vastu kindlaks ning reageeris jõuliselt, kui Le Pen süüdistas teda kogu keha katvate ujumisriiete ehk burkini heakskiitmises. „Mul ei ole vaja kõhurääkijat,“ vastas Macron. „Kui mul on midagi öelda, ütlen ma seda selgelt.“ Macron andis vastulöögi, süüdistades Le Peni islami kasutamises riigi lõhestamiseks. „Lõks, kuhu te kukute, madame Le Pen, koos oma provokatsiooniga, on ühiskonna lõhestamine,“ ütles Macron.

Hiljem, kui Euroopa Liitu pooldav Macron rääkis välispoliitikast, kuulutades, et soovib, et Prantsusmaa oleks sõltumatu Euroopa Liidu sees, mitte väljaspool seda, nagu Le Pen nõuab, hakkas Le Pen teda pilkama.

„Teil on hullumeelne anne. Te suudate rääkida seitse minutit, mina suudan teie mõtted kokku võtta. Te ei öelnud midagi. See on täiesti tühi,“ teatas Le Pen, pöörates ümber ja küsides stuudiopublikult: „See on kunst, mis?“

Macron leiab erinevalt Le Penist, et Prantsusmaa ei peaks Venemaale lähenema, vaid vajab sõltumatust ja koostööd Euroopa partneritega, vahendab RIA Novosti.

„Meil on USA-ga pikk ajalugu. Me oleme koos planeedil rahu ehitanud. Täna tahan ma teha ettepaneku suuremaks sõltumatuseks. Mitte lähenemiseks härra Putinile. Ma tahan ehitada sõltumatust koos vastutustundega, tõelise Euroopa poliitikaga,“ ütles Macron.

IFOP Fiduciali enne debatti läbi viidud küsitluse järgi hääletaks 27 protsenti valijatest esimeses voorus Le Peni poolt. Macron hingab talle kuklasse 26 protsendiga ja Filloni toetab 18 protsenti küsitletutest. 37 protsenti teatas, et võib enne valimispäeva meelt muuta.