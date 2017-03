Prantsusmaa presidendikandidaat Marine Le Pen: Vene oht Euroopale on petuskeem

Prantsusmaa parempopulistliku Rahvusrinde presidendikandidaat Marine Le Pen andis intervjuu CBS Newsi saatele „60 Minutes“, milles rääkis, et Vene oht Euroopale on petuskeem.

Küsimusele, milles seisneb tema imetlus Venemaa ja Vladimir Putini vastu, vastas Le Pen, et ta ei ole nagu fänn rokk-kontserdil, vaid poliitiline liider suures maailmariigis. Teda huvitavad Prantsusmaa huvid.

Küsimusele, kas Le Pen ei usu, et Venemaa on Euroopale ohtlik, vastas ta: „Ma ei usu seda üldse. Ma arvan, et see on suur petuskeem.“

Kui Le Penile tuletati meelde sissetungi Ukrainasse ja Krimmi hõivamist, lausus ta: „Ma räägin teile, mis on Euroopa jaoks oht. See on külma sõja jätkamine Venemaa vastu ja Venemaa tõukamine Hiina käte vahele. See on Euroopa jaoks oht.“

Kas Le Pen ei arva, et Putin, kes on siiski mõrvar, on ohuks Prantsusmaale ja teistele regioonis?

„Ei, ma ei usu, et see on nii. Miski, mida Vladimir Putin on teinud, ei pane mind sellele järeldusele jõudma,“ vastas Le Pen.

Kriitikud väidavad, et Le Peni vaateid mõjutab Vene pangalt saadud laen tema erakonna rahastamiseks.

„Miks peaks see mind mõjutama? Kui te võtate laenu, milline on teie muu kohustus kui see tagasi maksta? Teil pole muid kohustusi. Aga kui te teate Ameerika panka, mis tahab mulle raha laenata, siis igal juhul, sest ma otsin endiselt raha. Eriti seetõttu, et Prantsuse pangad on keeldunud poliitilistel põhjustel meile kampaania jaoks laenu andmast,“ lausus Le Pen.