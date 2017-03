Prantsusmaa presidendikandidaat Filloni süüdistatakse ka 50 000-eurose deklareerimata laenu võtmises

Prantsusmaa presidendikandidaadi François Filloni rahaasjad sattusid teisipäeval veelgi kangema luubi alla, kui satiiriline ajaleht Le Canard Enchaîné teatas, et Fillon sai neli aastat tagasi miljardärist sõbralt 50 000 eurot intressivaba ja deklareerimata laenu.

Le Canard Enchaîné teatas, et Fillon „ei pidanud vajalikuks“ teatada 2013. aastal Marc Ladreit de Lacharrière’ilt võetud laenust riiklikule järelevalveorganile, vahendab Financial Times.

Filloni advokaat Antonin Lévy kinnitas teisipäeval laenu olemasolu, kuid väitis, et see on täielikult tagasi makstud.

Filloni kampaania on juba niikuinii lörri läinud süüdistuste tõttu, et ta maksis 880 000 eurot maksumaksja raha oma perekonnaliikmetele fiktiivse töö eest.

Filloni sidemed investeerimisgrupi Fimalac tegevjuhi de Lacharrière’iga olid juba varem uurimise all. 2010. aastal sai de Lacharrière Filloni soovitusel Auleegioni ordeni. Filloni naine Penelope töötas aga kunagi de Lacharrière’i ajakirjas La Revue de Deux Mondes.