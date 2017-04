Prantsusmaa presidendikandidaat Fillon: Krimm on ajalooliselt, kultuuriliselt ja keeleliselt Vene territoorium

Prantsusmaa konservatiivse erakonna Les Républicains presidendikandidaat François Fillon ütles ajalehele Le Figaro, et Krimm on ajalooliselt, kultuuriliselt ja keeleliselt Vene territoorium.

Le Figaro küsis Fillonilt, kas võib kaotada Venemaa-vastased sanktsioonid, ilma et oleks saavutatud edu Krimmi küsimuses.

„Vaja on austada kaht fundamentaalset ja vastukäivat põhimõtet: austus piiride ja rahvusvahelise õiguse vastu ning austus rahvaste enesemääramisõiguse vastu. Keegi ei saa eitada, et Krimm on ajalooliselt, kultuuriliselt, keeleliselt Vene territoorium. Pole mõtet öelda, et Venemaa peab Krimmist lahkuma, seda ei juhtu kunagi,“ teatas Fillon.

Ainus viis sellest kriisist väljumiseks on Filloni sõnul korraldada konverents Krimmi tuleviku asjus, mida juhiks ÜRO ja mis võimaldaks leida lahenduse.