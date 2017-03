Prantsusmaa presidendikandidaat Fillon ei loobu kampaaniast ja nimetab endavastaseid süüdistusi poliitiliseks mõrvaks

Prantsusmaa presidendikandidaat François Fillon teatas kolmapäeval tehtud avalduses, et ei loobu kandideerimast, ja nimetas endavastaseid süüdistusi "poliitiliseks mõrvaks".

Fillon teatas, et tema advokaadile on teada antud, et ta võetakse uurimise alla 15. märtsil.

Fillon seadis samas temavastased õiguslikud protseduurid kahtluse alla.

Fillon ütles, et õiguslikke manöövreid on orkestreeritud selleks, et tagada, et ta ei oleks presidendikandidaat. Ta nimetas seda poliitiliseks mõrvaks.

Fillon kinnitas, et ei loobu presidendiks kandideerimisest.

Fillon süüdistas Prantsusmaa õigussüsteemi ja meediat teda ümbritseva skandaali tekitamises. Ta kutsus valijaid üles enda ümber koonduma ja palus neil vastupanu osutada.

Varem teatas ajaleht Journal du Dimanche, et Fillon kutsuti seoses kahtlustustega maksumaksjate raha maksmises fiktiivse töö eest oma naisele ülekuulamisele.

Ajalehe teatel oli see põhjus, miks Fillon teatas varem kolmapäeval, et lükkab edasi kavas olnud Pariisi põllumajandusmessi külastamise, vahendab Reuters.

Uudisteportaali Mediapart teatel on Filloni naine Penelope ülekuulamiseks vahistatud.