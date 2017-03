Prantsusmaa parempopulistide presidendikandidaat Le Pen saabus alla kuu enne valimisi Moskvasse

Prantsusmaa parempopulistliku Rahvusrinde presidendikandidaat Marine Le Pen saabus reedel, vähem kui kuu enne valimispäeva visiidile Moskvasse, vahendab France24.

Vene riigiduuma väliskomitee esimees Leonid Slutski ütles TASS-i vahendusel, et kohtumistel Le Peniga arutatakse rahvusvahelisi teemasid, nagu terrorismivastane sõda.

Ametlikult pole teatatud, kas Le Pen kohtub ka Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kes on Le Peni arvates „hea maailma rahu seisukohalt“.

Putini imetleja Le Pen on käinud Venemaal arvukatel visiitidel. Sama on teinud ka teised Rahvusrinde liikmed, kes on tihti kohtunud Venemaa parlamendiliikmetega.

2014. aastal sai Le Pen Vene pangalt üheksa miljoni dollari suuruse laenu, mis tekitas küsimusi Moskva poliitilise mõju kohta talle ja tema erakonnale.

Le Pen on öelnud, et peab Moskva 2014. aastal annekteeritud Krimmi Venemaa osaks, ning ta arendaks presidendiks valituna Venemaaga lähedasi suhteid, mitte ei avaldaks Putinile autoritaarse poliitika pärast survet.

Rahvusrinde laekuri Wallerand de Saint-Justi sõnul ei ole Le Peni reis mõeldud rahakogumiseks, kuigi erakonna liikmed on öelnud, et otsivad miljoneid nii presidendi- kui ka parlamendivalimiste kampaania rahastamiseks.

Praeguste küsitluste järgi saaksid Le Pen ja sõltumatu tsentrist Emmanuel Macron Prantsusmaa presidendivalimiste esimeses voorus umbes võrdse tulemuse ja läheksid edasi teise vooru.

Macroni abi on süüdistanud Venemaad riikliku meedia kasutamises valeuudiste levitamiseks Macroni diskrediteerimiseks ja valimistulemuse mõjutamiseks.