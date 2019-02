See järgnes Itaalia asepeaministri Luigi Di Maio kohtumisele Prantsuse kollaste vestide liikumise esindajatega teisipäeval Pariisi lähedal, vahendab BBC News.

Prantsusmaa hoiatas, et Di Maio ei sekkuks riigi sisepoliitikasse.

Di Maio postitas Twitterisse foto koos kollaste vestide juhi Christophe Chalençoni ja kollaste vestide kandidaatidega Euroopa Parlamendi valimistel.

Oggi con @ale_dibattista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur.

Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. pic.twitter.com/G8E0ypLalX — Luigi Di Maio (@luigidimaio) February 5, 2019

„Mitu kuud on Prantsusmaa olnud korduvate süüdistuste, alusetute rünnakute ja veidrate väidete objektiks,” teatas Prantsusmaa välisministeerium eile. „Kõige hiljutisemad sekkumised kujutavad endast täiendavat ja vastuvõetamatut provokatsiooni. Need rikuvad austust, mis on tänu võlgu riigi demokraatlikele valikutele, mis on sõber ja liitlane. Mitte nõustuda on üks asi, kasutada suhteid ära valimiseesmärkidel on teine asi.”

Itaalia teine asepeaminister Matteo Salvini ütles hiljem, et talle meeldiks pidada läbirääkimisi Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga.

Suhete taaskäivitamiseks peaks Prantsusmaa aga Salvini sõnul tegelema fundamentaalsete küsimustega. Salvini kutsus Pariisi andma üle Itaalias tagaotsitavad vasakpoolsed võitlejad ja lõpetama migrantide tagasisaatmise. Veel kaebas Salvini Prantsusmaa palju aega võtva piirikontrolli üle, mis tekitab ummikuid piiril.