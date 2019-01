Prantsusmaa kollaste vestidega debatti juhtima pidanud ametnik pidi palgaskandaali tõttu ametist lahkuma

Jouanno ütles, et ei saa tagada tingimusi rahulikuks debatiks, sest on sattunud tähelepanu keskpunkti pärast seda, kui meedia paljastas, et talle makstakse Prantsusmaa Avaliku Debati Riikliku Komisjoni juhtimise eest 14 700 eurot kuus, vahendab Reuters.

Debatt kollaste vestidega on kavas avada järgmisel nädalal, mis annab president Emmanuel Macronile väga vähe aega Jouannole asendaja leidmiseks.

Debatt, mille täpsed mehhanismid ei ole selged, on üks peamisi ettepanekuid, mille Macron tegi eelmisel kuul vastuseks vägivaldsete meeleavalduste lainele, mis levisid üle riigi alates novembrist.

Rahutusi põhjustas eriti madalapalgaliste töötajate viha, kellel on ettekujutus, et Macron ei hooli tavakodanike vajadustest, sest teeb reforme ettevõtjate heaks ja eelistab jõukaid.