Prantsusmaa käivitas „kõva Brexiti” plaani sadamate ja lennujaamade jaoks

„Mis on kindel, on see, et kokkuleppeta Brexiti stsenaarium on üha vähem ja vähema ebatõenäoline. Seetõttu... olen ma otsustanud käivitada plaani kokkuleppeta Brexiti jaoks,” ütles Philippe ajakirjanikele, vahendab Reuters.

Briti peaministri Theresa May kaks aastat kestnud katsed saavutada sõbralik lahutus said ränga löögi teisipäeval Briti parlamendis istuva peaministri suurima kaotusega parlamendihääletusel ajaloos.