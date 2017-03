Prantsusmaa kaitseminister: lahing Islamiriigi pealinna Raqqa pärast algab lähipäevil

Prantsusmaa kaitseminister Jean-Yves Le Drian ütles, et rahvusvaheliste jõudude lahing Islamiriigi de facto pealinna Raqqa vabastamiseks Süürias algab lähipäevil.

Le Driani sõnul on Raqqa USA juhitud koalitsiooni suur eesmärk, vahendab Associated Press.

„Täna saame me öelda, et Raqqa on ümber piiratud ja et lahing algab lähipäevil. See saab olema väga raske lahing, aga see saab olema põhiline lahing,“ ütles Le Drian.